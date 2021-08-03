Может быть частью чего-то большего, – Климкин предположил, что стоит за смертью Шишова

В Киеве нашли мертвым белорусского активиста Виталия Шишова. Это точно не случайность и стоит ожидать продолжения. В частности, к этому, вероятно, причастен Кремль.

Такое мнение в интервью 24 каналу в программе "Первые лица" озвучил экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он назвал такое предположение своим политическим чутьем.

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"Считайте это политической интуицией или предчувствием, но это может быть частью чего-то большего, чем просто убийства одного из лидеров оппозиции", – заверил Климкин.

По его словам, могут быть намерения дестабилизации, последовательности событий.

Это за несколько недель до 30-летия (независимости Украины – 24 канал). Вы думаете, Путин будет рад позволить нам праздновать так, как мы хотим?,

– отметил Климкин.

Он считает, что украинцы находятся в точке невозврата.

"Если докажут, что это Лукашенко (причастен к смерти Шишова – 24 канал), а вероятность достаточно велика, то тогда каким образом мы разговариваем с этим режимом? Это сосед, которого хочет проглотить Путин. Он будет последовательно над этим работать", – пояснил экс-министр.

Климкин: Смерть Шишова – тест для Украины

По словам экс-министра, смерть Виталия Шишова – трагедия для каждого. Однако стоит также воспринимать это как тест доверия.

"Доверяем ли мы сами себе, государству, спецслужбам. Они же должны смотреть за лидерами оппозиции соседних государств. Во всех странах так, согласитесь, а наша власть молчит. Набрала воды в рот, или чего-то другого", – подытожил Климкин.

Друзья Шишова заявили, что СБУ предупреждала их о покушении и призвала быть осторожными. Однако охраны у Шишова не было.

Интервью с Павлом Климкиным читайте 4 августа на 24 канале. Не пропустите!

Смерть Шишова: коротко