Об этом в эфире 24 каналу рассказал представитель "Белорусского дома в Украине" и друг погибшего активиста Юрий Щучко. Шишков исчез после того, как вышел на пробежку в 9:00 2 августа. Через 2 часа его девушка начала волноваться и позвонила другу активиста. Начались поиски, которые в тот день не дали результатов.

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Однако уже утром 3 августа, при повторных поисках, Виталия Шишова нашли повешенным. По словам Юрия Щучка, тело активиста нашли случайно.

Кроме того, при поисках мужчины возникла странная ситуация, Юрий пытался дозвониться до Виталия примерно 20 раз, однако ответа не получал. Впоследствии он обнаружил у себя пропущенный вызов, однако не слышал даже сигнала. Друг Шишова подчеркнул, ни в коем случае не считает гибель активиста самоубийством.

Никаких эмоциональных потрясений он не чувствовал. В жизни у него все было хорошо. Я не вижу смысла Виталию заканчивать жизнь самоубийством,

– сказал Юрий Щучко.

СБУ попередажала активистов об опасности

"Нас просто предупреждали, что возможна физическая ликвидация нас как активистов. Телефонных звонков (с угрозами – 24 канал) не было. Сотрудники СБУ нас предупреждали (об опасности – 24 канал)", – рассказал представитель "Белорусского дома в Украине".

На вопрос о том, связана ли гибель Шишова с режимом самопровозглашенного президента Беларуси, ответил утвердительно.

Я уверен, что это была показательная казнь одного из членов белорусской общины в Киеве, в Украине в целом,

– сказал Юрий Щучко.

Он добавил, что сотрудники СБУ, и сам Виталий, обращали внимание на то, что в Украине могут находиться сотрудники КГБ Беларуси, и которые при первом приказе могут выполнить все, что "может возникнуть в голове безумного диктатора".

Юрий Щучко о гибели Виталия Шишова: смотрите видео 24 канала

Смерть Виталия Шишова: коротко