Про це в ефірі 24 каналу розповів представник "Білоруського дому в Україні" та друг загиблого активіста Юрій Щучко. Шишков зник після того, як вийшов на пробіжку в 09:00 2 серпня. Через 2 години його дівчина почала хвилюватись і зателефонувала другу активіста. Розпочались пошуки, які того дня не дали результатів.

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Проте вже зранку 3 серпня, при повторних пошуках, Віталія Шишова знайшли повішеним. За словами Юрія Щучка, тіло активіста знайшли випадково.

Окрім того, при пошуках чоловіка виникла дивна ситуація, Юрій намагався додзвонитись до Віталія приблизно 20 разів, проте відповіді не отримував. Згодом він виявив у себе пропущений виклик, однак не чув навіть сигналу. Друг Шишова наголосив, у жодному разі не вважає загибель активіста самогубством.

Ніяких емоційних потрясінь він не відчув. В житті в нього все було добре. Я не бачу сенсу Віталію закінчувати життя самогубством,

– сказав Юрій Щучко.

СБУ попередажала активістів про небезпеку

"Нас просто попереджали, що можлива фізична ліквідація нас як активістів. Телефонних дзвінків (з погрозами – 24 канал) не було. Співробітники СБУ нас попереджали (про небезпеку – 24 канал)", – розповів представник "Білоруського дому в Україні".

На питання про те, чи пов'язана загибель Шишова з режимом самопроголошеного президента Білорусі, відповів ствердно.

Я впевнений, що це була показова страта одного з членів білоруської спільноти в Києві, в Україні в цілому,

– сказав Юрій Щучко.

Він додав, що співробітники СБУ, та й сам Віталій, звертали увагу на те, що в Україні можуть перебувати співробітники КДБ Білорусі, і які при першому наказі можуть виконати все, що "може виникнути в голові безумного диктатора".

Юрій Щучко про загибель Віталія Шишова: дивіться відео 24 каналу

Смерть Віталія Шишова: коротко