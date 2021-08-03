Може бути частиною чогось більшого, – Клімкін припустив, що стоїть за смертю Шишова

У Києві знайшли мертвим білоруського активіста Віталія Шишова. Це точно не випадковість і варто очікувати продовження. Зокрема, до цього, ймовірно, причетний Кремль.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перші особи" озвучив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Він назвав таке припущення своїм політичним передчуттям.

До теми Путін нам не дасть нормально відсвяткувати 30-річчя Незалежності, – Клімкін

"Вважайте це політичною інтуїцією або передчуттям, але це може бути частиною чогось більшого, ніж просто вбивства одного з лідерів опозиції", – запевнив Клімкін.

За його словами, можуть бути наміри дестабілізації, послідовності подій.

Це за декілька тижнів до 30-річчя (незалежності України – 24 канал). Ви думаєте, Путін буде радий дозволити нам святкувати так, як ми хочемо?,

– зазначив Клімкін.

Він вважає, що українці перебувають в точці неповернення.

"Якщо доведуть, що це Лукашенко (причетний до смерті Шишова – 24 канал), а ймовірність достатньо велика, то тоді у який спосіб ми розмовляємо з цим режимом? Це сусід, якого хоче проковтнути Путін. Він буде послідовно над цим працювати", – пояснив ексміністр.

Клімкін: Смерть Шишова – тест для України

За словами ексміністра, смерть Віталія Шишова – трагедія для кожного. Однак варто також сприймати це як тест довіри.

"Чи довіряємо ми самі собі, державі, спецслужбам. Вони ж мають дивитися за лідерами опозиції сусідніх держав. У всіх країнах так, погодьтеся, а наша влада мовчить. Набрала води в рот, чи чогось іншого", – підсумував Клімкін.

Друзі Шишова заявили, що СБУ попереджала їх про замах та закликала бути обережними. Однак охорони у Шишова не було.

Інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте 4 серпня на 24 каналі. Не пропустіть!

Смерть Шишова: коротко