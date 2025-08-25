На выходных в Украину резко пришло похолодание. Кое-где температура воздуха ночью едва превышала 0 градусов, а в горах даже шел снег. Впрочем, надолго холод еще не задержится. Вскоре снова ощутимо пригреет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Когда будет потепление?

В начале недели в Украине будет удерживаться прохладная и неустойчивая погода. Будут колебания атмосферного давления и достаточно низкая температура. Впрочем, потепление еще будет.

По прогнозу Кибальчича, во второй половине недели начнет поступать жаркая и сухая воздушная масса из южных регионов Европы и Турции. Теплее всего традиционно будет на Юге и Закарпатье.

Во вторник, 26 августа, ночью +7 – +13 градусов, днем +16 – +22. На Юге и Приазовье ночью +11 – +16, днем +22 – +27.

В среду, 27 августа, ночью уже будет +9 – +15 градусов, днем +20 – +26, а в южных и центральных регионах даже +27 – +32 градуса.

В четверг, 28 августа, ночью +7 – +13, днем +22 – +27. На Юге и Закарпатье ночью +12 – +17, днем +26 – +31.

В пятницу, 29 августа, уже ощутимо теплее, в частности, ночью даже +12 – +18 градусов, днем +27 – +32, а на Западе даже +33 – +35 градусов.

В субботу, 30 августа, ночью +14 – +19 градусов, днем +30 – +35.

В воскресенье, 31 августа, ночью +15 – +20 градусов, днем в западных и северных областях +26 – +31 градусов. На остальной территории Украины ожидается сильная жара +32 – +37 градусов.