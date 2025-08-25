На вихідних до України різко прийшло похолодання. Подекуди температура повітря вночі ледь перевищувала 0 градусів, а в горах навіть йшов сніг. Втім, надовго холод ще не затримається. Згодом знову відчутно пригріє.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Коли буде потепління?

На початку тижня в Україні буде утримуватися прохолодна й нестійка погода. Будуть коливання атмосферного тиску та досить низька температура. Втім, потепління ще буде.

За прогнозом Кібальчича, у другій половині тижня почне надходити спекотна й суха повітряна маса з південних регіонів Європи й Туреччини. Найтепліше традиційно буде на Півдні та Закарпатті.

У вівторок, 26 серпня, уночі +7 – +13 градусів, удень +16 – +22. На Півдні та Приазов'ї вночі +11 – +16, удень +22 – +27.

У середу, 27 серпня, вночі вже буде +9 – +15 градусів, удень +20 – +26, а в південних і центральних регіонах навіть +27 – +32 градуси.

У четвер, 28 серпня, уночі +7 – +13, удень +22 – +27. На Півдні та Закарпатті вночі +12 – +17, удень +26 – +31.

У п'ятницю, 29 серпня, вже відчутно тепліше, зокрема, вночі навіть +12 – +18 градусів, удень +27 – +32, а на Заході навіть +33 – +35 градусів.

У суботу, 30 серпня, вночі +14 – +19 градусів, удень +30 – +35.

У неділю, 31 серпня, вночі +15 – +20 градусів, вдень у західних і північних областях +26 – +31 градусів. На решті території України очікується сильна спека +32 – +37 градусів.

Нагадаємо, на День Незалежності, 24 серпня, у високогір'ї Карпат випав перший сніг. У коментарі 24 Каналу синоптики пояснили, яка причина такої аномальної погоди наприкінці літа.