Посол ЕС назвала основные достижения и вызовы Украины на пути евроинтеграции

На пути к членству в Евросоюзе Украина столкнулась с рядом вызовов, на которые обратили внимание в Еврокомиссии. Однако их реально преодолеть, к тому же определенный прогресс уже есть.

Госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала больше о том, какие проблемы еще придется решить Украине, чтобы стать членом ЕС. А также предположила, когда именно может произойти вступление нашего государства в Евросоюз.

Какие проблемы есть в Украине на пути к вступлению в ЕС?

В начале осени Европейская комиссия опубликовала заявление, где говорилось об обеспокоенности коррупцией, свободой слова и СМИ, оппозицией и земельными вопросами в Украине. Ранее госпожа посол ЕС Катарина Матернова предположила, что Украина может стать членом Евросоюза уже к 2030 году, преодолев упомянутые проблемы.

"Меня часто спрашивают о свободе СМИ. Люди жалуются на телемарафон, но у вас есть и плюрализм СМИ. У вас есть "Суспільне", которое мы сильно поддерживаем как политически, так и финансово. Это СМИ стало одним из самых доверенных на местном уровне. Поэтому у вас здесь действительно есть плюрализм медиа, что поражает на четвертом году (полномасштабной – 24 Канал) войны", – отметила Катарина Матернова.

Вопрос же коррупции, его с Украиной проговаривали в течение многих лет.

Украина достигла огромного прогресса в развитии инфраструктуры антикоррупционных органов, они функционируют. Да, у вас бывают неудачи, как в июле (говорится о законопроекте, который ограничивал права НАБУ и САП – 24 Канал), но я всегда говорю, что прогресс никогда не бывает линейным. На пути всегда будут препятствия,

– подчеркнула госпожа посол ЕС.

Работая с Украиной уже более 10 лет, Матернова отметила, что тенденция за эти годы безусловно положительная.

