Пані посол ЄС назвала основні досягнення та виклики України на шляху євроінтеграції

На шляху до членства в Євросоюзі Україна зіштовхнулась з низкою викликів, на які звернули увагу у Єврокомісії. Проте їх реально подолати, до того ж певний прогрес уже є.

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповіла більше про те, які проблеми ще доведеться розв'язати Україні, аби стати членом ЄС. А також припустила, коли саме може відбутися вступ нашої держави до Євросоюзу.

Які проблеми є в Україні на шляху до вступу у ЄС?

На початку осені Європейська комісія опублікувала заяву, де мовилося про занепокоєння корупцією, свободою слова та ЗМІ, опозицією та земельними питаннями в Україні. Раніше пані посол ЄС Катаріна Матернова припустила, що Україна може стати членом Євросоюзу вже до 2030 року, подолавши згадані проблеми.

"Мене часто запитують про свободу ЗМІ. Люди скаржаться на телемарафон, але у вас є і плюралізм ЗМІ. У вас є "Суспільне", яке ми сильно підтримуємо як політично, так і фінансово. Це ЗМІ стало одним з найбільш довірених на місцевому рівні. Тож у вас тут справді є плюралізм медіа, що вражає на четвертому році (повномасштабної – 24 Канал) війни", – зауважила Катаріна Матернова.

Питання ж корупції, його з Україною проговорювали протягом багатьох років.

Україна досягла величезного прогресу в розбудові інфраструктури антикорупційних органів, вони функціонують. Так, у вас бувають невдачі, як у липні (мовиться про законопроєкт, який обмежував права НАБУ і САП – 24 Канал), але я завжди кажу, що прогрес ніколи не буває лінійним. На шляху завжди будуть перешкоди,

– наголосила пані посол ЄС.

Працюючи з Україною вже понад 10 років, Матернова відзначила, що тенденція за ці роки безумовно позитивна.

