Когда в Украине ослабнут морозы: синоптики назвали важную дату

Январь 2026 года оказался чрезвычайно холодным. В Украине таких низких температур зимой давно не было. Синоптики раскрыли, как долго еще будет удерживаться мороз.

В ближайшие дни в Украине сохранится холодная зимняя погода, однако уже в конце недели возможны изменения в сторону потепления. Об этом сказала начальница отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга, передает 24 Канал.

Когда в Украине потеплеет?

По словам синоптика, сейчас на погодную ситуацию в Украине влияет антициклон. Именно он формирует стабильную, малооблачную погоду без осадков и с повышенным атмосферным давлением. Антициклон поступает с северо-востока и сочетается с холодным арктическим воздухом, что и вызывает сильные морозы.

Антициклон и в дальнейшем будет влиять на погоду в Украине как минимум до 22 января, поэтому холод сохранится.

В то же время после этой даты ожидается постепенное уменьшение морозов. В частности, на Правобережье могут активизироваться атмосферные фронты. Поэтому с 23 января в западных регионах и на юго-востоке возможен небольшой снег, а вместе с ним – постепенное повышение температуры.

Однако о настоящем тепле пока речь не идет, только об ослаблении морозов.

Начиная с 23 января, в северных областях ночная температура уже составит 5 – 11 градусов мороза вместо предыдущих 12 – 17 градусов мороза. Это будет заметное потепление по сравнению с нынешними показателями.

Днем по стране прогнозируют от 1 до 7 градусов мороза – значения, которые для зимы считаются довольно умеренными.

В южных областях и на Закарпатье после 23 января дневная температура может переходить в "плюс" и достигать 3 градусов тепла.

В то же время синоптик отметила, что стабильная плюсовая температура на большей части Украины пока не прогнозируется. После 25 января она возможна только днем в Закарпатье и южных регионах, тогда как остальные области будут оставаться с минусовыми значениями, хотя и менее суровыми. Такую тенденцию в Укргидрометцентре считают положительной.

Какую погоду ожидать в ближайшее время?