Когда в Украине ослабнут морозы: синоптики назвали важную дату
- Антициклон будет удерживать сильные морозы в Украине до 22 января, после чего ожидается потепление.
- С 23 января в северных областях ночные температуры снизятся до 5 – 11 градусов мороза, а на Закарпатье и юге возможны плюсовые температуры днем.
Январь 2026 года оказался чрезвычайно холодным. В Украине таких низких температур зимой давно не было. Синоптики раскрыли, как долго еще будет удерживаться мороз.
В ближайшие дни в Украине сохранится холодная зимняя погода, однако уже в конце недели возможны изменения в сторону потепления. Об этом сказала начальница отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга, передает 24 Канал.
Когда в Украине потеплеет?
По словам синоптика, сейчас на погодную ситуацию в Украине влияет антициклон. Именно он формирует стабильную, малооблачную погоду без осадков и с повышенным атмосферным давлением. Антициклон поступает с северо-востока и сочетается с холодным арктическим воздухом, что и вызывает сильные морозы.
Антициклон и в дальнейшем будет влиять на погоду в Украине как минимум до 22 января, поэтому холод сохранится.
В то же время после этой даты ожидается постепенное уменьшение морозов. В частности, на Правобережье могут активизироваться атмосферные фронты. Поэтому с 23 января в западных регионах и на юго-востоке возможен небольшой снег, а вместе с ним – постепенное повышение температуры.
Однако о настоящем тепле пока речь не идет, только об ослаблении морозов.
Начиная с 23 января, в северных областях ночная температура уже составит 5 – 11 градусов мороза вместо предыдущих 12 – 17 градусов мороза. Это будет заметное потепление по сравнению с нынешними показателями.
Днем по стране прогнозируют от 1 до 7 градусов мороза – значения, которые для зимы считаются довольно умеренными.
В южных областях и на Закарпатье после 23 января дневная температура может переходить в "плюс" и достигать 3 градусов тепла.
В то же время синоптик отметила, что стабильная плюсовая температура на большей части Украины пока не прогнозируется. После 25 января она возможна только днем в Закарпатье и южных регионах, тогда как остальные области будут оставаться с минусовыми значениями, хотя и менее суровыми. Такую тенденцию в Укргидрометцентре считают положительной.
Какую погоду ожидать в ближайшее время?
- Метеорологи предупреждают о резком снижении температур в Европе из-за вторжения холодных воздушных масс из Сибири, что может продлиться до середины февраля.
- Морозная погода в Украине сохранится как минимум до конца второй декады января, с тенденцией к усилению сибирского антициклона.
- Синоптики рассказали, стоит ли ожидать снижения температуры до 30 градусов мороза. Эксперты говорят, что низкие показатели еще задержатся в Украине.