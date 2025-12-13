В Укрэнерго спрогнозировали, когда смогут Одессе вернуть свет

В ночь на 13 декабря Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре в южных регионах Украины. Больше всего досталось Одесской области. Значительная часть области без света, включая город Одесса.

После ночной атаки в Одессе не было света и наблюдались перебои с отоплением и водоснабжением. Как быстро город удастся заживить, в эфире телемарафона рассказал глава управления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.

Когда Одессе вернут свет?

По словам чиновника, ситуация в Одессе уже нормализуется. Утром уже было проведено большое совещание с участием премьер-министра и руководства всех экстренных служб. Были разработаны планы по обеспечению населения всем необходимым.

Зайченко уточнил, что Россия осуществила девятую массированную атаку на энергосистему Украины.

Сейчас без света более миллиона потребителей. Ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения потребителей начались.

Чиновник выразил надежду, что сегодня удастся вернуть свет большей части потребителей, которые были обесточены из-за ночной атаки.

Тем временем в ДТЭК сообщили, что по состоянию на 14:00 энергетики нашли технические решения и вернули свет для 40 000 семей в Одесской области.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак рассказал, что для одесситов открыты Пункты Несокрушимости, работают бюветы с питьевой водой. Их работу продлили до 22.00.

Также осуществляется подвоз технической воды. При необходимости количество таких локаций будет увеличено.

По словам чиновника, специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию и в первую очередь подать напряжение на объекты критической инфраструктуры.

Что известно о последствиях массированной атаки России на Украину?