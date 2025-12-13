В Укренерго спрогнозували, коли зможуть Одесі повернути світло

У ніч проти 13 грудня Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі у південних регіонах України. Найбільше дісталося Одещині. Значна частина області без світла, включно з містом Одеса.

Після нічної атаки в Одесі не було світла та спостерігалися перебої з опаленням та водопостачанням. Як швидко місто вдасться заживити, в ефірі телемарафону розповів голова управління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.

Коли Одесі повернуть світло?

За словами посадовця, ситуація в Одесі вже нормалізується. Вранці вже була проведена велика нарада за участі прем'єр-міністра та керівництва всіх екстрених служб. Були розроблені плани по забезпеченню населення всім необхідним.

Зайченко уточнив, що Росія здійснила дев'яту масовану атаку на енергосистему України.

Зараз без світла більше мільйона споживачів. Ремонтні роботи з відновлення енергопостачання споживачів почалися.

Чиновник висловив сподівання, що сьогодні вдасться повернути світло до більшої частини споживачів, які були знеструмлені через нічну атаку.

Тим часом у ДТЕК повідомили, що станом на 14:00 енергетики знайшли технічні рішення та повернули світло для 40 000 родин на Одещині.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак розповів, що для одеситів відкриті Пункти Незламності, працюють бювети з питною водою. Їх роботу продовжили до 22.00.

Також здійснюється підвіз технічної води. За потреби кількість таких локацій буде збільшена.

За словами посадовця, спеціалісти роблять усе можливе і неможливе, щоб стабілізувати ситуацію та першочергово подати напругу на об'єкти критичної інфраструктури.

Що відомо про наслідки масованої атаки Росії на Україну?