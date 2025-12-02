Россия не пойдет на реальные переговоры как минимум до марта, – экс-сотрудник СБУ
- Москва рассматривает зимний сезон как возможность для новых ударов по украинской инфраструктуре.
- Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак не видит шансов на реальные переговоры с Россией до конца марта.
В Украине и среди партнеров все чаще звучат прогнозы о возможных переговорах с Россией о завершении войны. В то же время Москва рассматривает зимний отопительный сезон как шанс для новых ударов по украинской инфраструктуре и давления на общество.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала заявил, что до конца марта не видит шансов на реальные прямые переговоры с Россией. Он считает, что Кремль сначала попытается максимально использовать зиму для ударов по энергетике и оборонной промышленности, чтобы сделать украинское общество более мягким к будущим требованиям.
Когда могут появиться шансы на переговоры с Россией?
Ступак считает, что Европе стоит усилить военную поддержку Украины, ведь ближайшие месяцы Кремль будет сосредоточен на давлении, а не на диалоге. По его словам, реальных прямых переговоров до конца марта ожидать не стоит, потому что Россия хочет использовать зимний период для ударов и влияния на ситуацию внутри Украины.
До конца марта никаких прямых переговоров у нас не будет с Россией. Что-то может начать вырисовываться только в конце марта, и то не факт,
– отметил экс-сотрудник СБУ.
Он пояснил, что прогноз по февралю является слишком оптимистичным, поскольку Кремль стремится использовать зиму максимально жестко. Россия будет делать ставку на удары по тылу, энергетике и оборонной промышленности, пытаясь уменьшить темпы производства вооружения и усилить собственные позиции.
Россия не хочет терять зимний период, отопительный сезон для уничтожения украинской инфраструктуры,
– отметил Ступак.
Такие удары имеют целью истощить общество и сделать его более уязвимым к будущим российским требованиям. Кремль постарается использовать эту зиму по максимуму, прежде чем даже начать намекать на возможность переговоров.
Мирные переговоры: последние новости
- Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко напомнил, что Россия неоднократно нарушала предыдущие договоренности с Украиной и не выполняла взятые обязательства. Он считал, что "мирный план" Виткоффа и Дмитриева был попыткой Москвы выиграть время и сохранить возможность продолжать войну, а не реальным предложением мира.
- В Кремле официально объявили, что встреча Стива Виткоффа с Владимиром Путиным состоится 2 декабря во второй половине дня и пройдет за закрытыми дверями. Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, но не хочет вести их "в мегафонном режиме", а Дональд Трамп отдельно сказал, что видит "хороший шанс" заключить соглашение, несмотря на коррупционный скандал в Украине.
- В США остро обсуждают утечку разговора Стива Виткоффа с представителем Кремля, где тот советовал, как подать Трампу российский вариант "мирного плана". Бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер отметил, что наибольшее беспокойство вызвало отношение к России как к партнеру, а Украины – как к объекту. По его словам, первоначальный документ был односторонним и опасным для Украины, но после консультаций в Женеве стал более сбалансированным.