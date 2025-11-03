Не переговоры и фронт: аналитик по нацбезопасности назвал неожиданный способ закончить войну

Владимир Путин не планирует заканчивать войну в Украине. Единственный способ ее завершить – изменить Россию так, чтобы ФСБ поняла, что так называемый глава Кремля должен уйти.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил аналитик по нацбезопасности Марк Тот. По его словам, попыток изменить оценку относительно Путина и сдержать его недостаточно.

Как закончить войну в Украине?

По информации WSJ, ЦРУ и Госдеп США не могут определить, готов ли Путин к переговорам. Госдепартамент еще в начале 2025 года выразил сомнение относительно готовности российского диктатора садиться за стол переговоров. В то же время в ЦРУ считают, что Дональд Трамп может найти возможность договориться с Путиным.

Марк Тот отметил, что однозначно Путин не готов заканчивать войну, он далек от решения о мире. Об этом свидетельствуют и атаки на гражданских, и действия российских военных на фронте.

Относительно отношений ЦРУ и других разведывательных служб. Здесь может возникнуть внутренний спор, а может быть скрытый посыл. Они могут хотеть запутать ситуацию и донести до Путина, что у США есть два крыла, которые сейчас спорят, серьезно ли он настроен на переговоры,

– предположил он.

По его мнению, еще очень далеко до того, чтобы Путин был готов вести переговоры о прекращении огня, он по-прежнему считает, что не может выйти из этой ситуации. Однако только попыток изменить оценку и сдержать кремлевского диктатора недостаточно.

Мы должны изменить страну так, чтобы, например, ФСБ поняла, что Путин должен уйти. Это способ окончания войны. Не обязательно за столом переговоров, не обязательно в ближайшее время на поле боя, хотя надеюсь, что это закончится,

– считает аналитик по нацбезопасности.

Почему оценки ЦРУ и Госдепа разные?

Полковник США в отставке Джон Свит объяснил, почему существуют такие расхождения в оценке намерений Путина американскими структурами. Дело в том, что ЦРУ и Госдепартамент работают с разными источниками.

Госдеп использует источники из первых рук, основанные на встречах и обсуждениях, которые они провели с окружением Путина, его советниками и переговорщиками. В то же время ЦРУ, вероятно, использует источники, основанные на информации, полученной на встречах, которые могли проходить за кулисами.

В разведывательном сообществе не будет консенсуса. Они используют разные источники. Думаю, все сходятся в одном – Путин под прицелом, в такой ситуации, когда он не доверяет людям. ФСБ закрывает вокруг него ворота, и он уязвим. Из-за этой уязвимости он может предпринять действия, которые мы назвали бы неразумными. Надеюсь, в администрации Путина найдутся люди, которые это остановят,

– заметил Джон Свит.

Поэтому, по его словам, остается только дождаться оценки от разведывательного сообщества, которая будет исходить от управления директора национальной разведки США, а не отдельных разведывательных агентств.

Когда закончится война в Украине?