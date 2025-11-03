Не переговоры и фронт: аналитик по нацбезопасности назвал неожиданный способ закончить войну
- Аналитик по нацбезопасности Марк Тот считает, что для завершения войны нужно изменить Россию так, чтобы ФСБ поняла необходимость устранения Путина.
- ЦРУ и Госдеп США имеют разные оценки готовности Путина к переговорам, что объясняется разными источниками информации.
Владимир Путин не планирует заканчивать войну в Украине. Единственный способ ее завершить – изменить Россию так, чтобы ФСБ поняла, что так называемый глава Кремля должен уйти.
Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил аналитик по нацбезопасности Марк Тот. По его словам, попыток изменить оценку относительно Путина и сдержать его недостаточно.
Читайте также "Путин – уязвим": полковник США рассказал о попытке переворота в России
Как закончить войну в Украине?
По информации WSJ, ЦРУ и Госдеп США не могут определить, готов ли Путин к переговорам. Госдепартамент еще в начале 2025 года выразил сомнение относительно готовности российского диктатора садиться за стол переговоров. В то же время в ЦРУ считают, что Дональд Трамп может найти возможность договориться с Путиным.
Марк Тот отметил, что однозначно Путин не готов заканчивать войну, он далек от решения о мире. Об этом свидетельствуют и атаки на гражданских, и действия российских военных на фронте.
Относительно отношений ЦРУ и других разведывательных служб. Здесь может возникнуть внутренний спор, а может быть скрытый посыл. Они могут хотеть запутать ситуацию и донести до Путина, что у США есть два крыла, которые сейчас спорят, серьезно ли он настроен на переговоры,
– предположил он.
По его мнению, еще очень далеко до того, чтобы Путин был готов вести переговоры о прекращении огня, он по-прежнему считает, что не может выйти из этой ситуации. Однако только попыток изменить оценку и сдержать кремлевского диктатора недостаточно.
Мы должны изменить страну так, чтобы, например, ФСБ поняла, что Путин должен уйти. Это способ окончания войны. Не обязательно за столом переговоров, не обязательно в ближайшее время на поле боя, хотя надеюсь, что это закончится,
– считает аналитик по нацбезопасности.
Почему оценки ЦРУ и Госдепа разные?
Полковник США в отставке Джон Свит объяснил, почему существуют такие расхождения в оценке намерений Путина американскими структурами. Дело в том, что ЦРУ и Госдепартамент работают с разными источниками.
Госдеп использует источники из первых рук, основанные на встречах и обсуждениях, которые они провели с окружением Путина, его советниками и переговорщиками. В то же время ЦРУ, вероятно, использует источники, основанные на информации, полученной на встречах, которые могли проходить за кулисами.
В разведывательном сообществе не будет консенсуса. Они используют разные источники. Думаю, все сходятся в одном – Путин под прицелом, в такой ситуации, когда он не доверяет людям. ФСБ закрывает вокруг него ворота, и он уязвим. Из-за этой уязвимости он может предпринять действия, которые мы назвали бы неразумными. Надеюсь, в администрации Путина найдутся люди, которые это остановят,
– заметил Джон Свит.
Поэтому, по его словам, остается только дождаться оценки от разведывательного сообщества, которая будет исходить от управления директора национальной разведки США, а не отдельных разведывательных агентств.
Когда закончится война в Украине?
Владимир Зеленский заявил, что Украина приближается к возможному окончанию войны. Президент убежден, что Дональд Трамп приложит максимальные усилия, чтобы остановить войну.
Дипломат, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, верит ли в завершение войны в ближайшее время. По его словам, индикатором этого станет уменьшение интенсивности боевых действий.
Общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус предположил, как Дональд Трамп может усилить Украину. Лидер США может предоставить Украине необходимое для наступления количество оружия. Таким образом режим Владимира Путина падет.