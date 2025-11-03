Полковник США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности Марк Тот в эфире 24 Канала заявили, что Путин уязвим и может столкнуться с новой попыткой переворота. Они отметили, что сочетание военных поражений, экономического давления и внутренних чисток создает опасную ситуацию для самого Кремля.

Попытки переворота против Путина

ФСБ России обвинила оппозиционного политика Михаила Ходорковского и антивоенный комитет в подготовке переворота. Такие заявления, по мнению собеседников 24 Канала, не случайны. Москва не впервые реагирует на внутренние угрозы, ведь напряжение среди российских элит растет после поражений на фронте.

Угрозы переворота являются реальными. ФСБ не впервые фиксирует такие попытки. Мы видели это в 2003 и 2014 годах и во время мятежа Пригожина в 2023-м,

– отметил Джон Свит.

После бунта Пригожина в Кремле поняли, что контроль над силовыми структурами не является абсолютным. Теперь разговоры о заговорах используют как инструмент запугивания и оправдания новых репрессий, тогда как сам Путин все больше зависит от лояльности спецслужб.

Загадочная смерть генерала Маслова

Джон Свит напомнил об эпизоде, который мог свидетельствовать о еще одной попытке устранения Путина. В декабре 2023 года российский диктатор планировал посетить танковый завод в Нижнем Тагиле, которым руководил отставной генерал-лейтенант Алексей Маслов. Накануне визита генерал внезапно умер, а Путин так и не появился на предприятии.

Маслов имел большой опыт и контакты с НАТО. Он мог стать человеком, который после устранения Путина вел бы переговоры о мирном урегулировании войны. Его смерть выглядит показательной,

– отметил Свит.

ФСБ, по словам собеседников, действует параноидально и рассматривает каждый такой случай как потенциальную угрозу. Кремль усиливает внутренний контроль и все больше изолирует Путина от собственного окружения, опасаясь заговоров даже среди генералов.

Мятеж Пригожина показал слабость Путина

Поход Евгения Пригожина на Москву стал моментом, когда Путин потерял контроль над ситуацией. Колонны наемников прошли сотни километров по территории России без сопротивления, что показало раскол внутри силовых структур. Это показало, что система, построена на страхе, не способна действовать самостоятельно без приказа из Кремля.

Пригожин продемонстрировал, что Путин уязвим. Он довел свои силы почти до Москвы, не встретив сопротивления. Это свидетельствует, что Путин не такой защищенный, как пытается показать,

– объяснил Марк Тот.

После того мятежа Кремль усилил контроль над военными и спецслужбами, но недоверие только возросло. Постоянные чистки и перестановки в верхушке армии свидетельствуют, что режим теряет стабильность и все больше держится на личной паранойе Путина.

Санкции и экономический кризис подталкивают Россию к краху

Война против Украины все больше истощает российскую экономику. Из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре, падения экспорта и санкций Кремль ежегодно теряет десятки миллиардов долларов. В самой России растет недовольство, особенно среди жителей крупных городов, где становятся ощутимыми последствия экономического спада.

У Путина экономический крах. Санкции против нефтегазового сектора могут стоить России до 50 миллиардов долларов в год. Рубль слабый, а население уже видит последствия в Москве и Санкт-Петербурге,

– объяснил Свит.

Такие потери заставляют Кремль искать новых врагов и обвинять Запад в собственных проблемах. Путин пытается мобилизовать поддержку, но все чаще сталкивается с недоверием даже среди своего окружения. Это лишь усиливает его уязвимость и подталкивает к еще более жестким репрессиям.

Путин усиливает чистки в своем окружении

Рост паранойи и страха потерять власть заставляет Путина проводить очередные кадровые чистки. Он постепенно устраняет влиятельных бизнесменов, генералов и чиновников, заменяя их проверенными родственниками и лицами из узкого круга доверия. Такая тактика только усиливает атмосферу недоверия в Кремле.

Путин уже сократил близкое окружение, назначив двоюродного брата на важную должность. Он провел чистку среди олигархов, военных и чиновников. Таких случаев станет больше, когда их охватит паранойя и они начнут доносить друг на друга,

– заметил Свит.

Такие процессы свидетельствуют о потере контроля внутри режима. Кремль все больше напоминает замкнутую систему, где страх и взаимное подозрение становятся главным способом управления. Это может стать предпосылкой быстрого политического обвала в России.

