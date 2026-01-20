Иначе война будет длиться вечно, – историк назвал единственный путь принудить Россию к миру

Для Кремля важна только Москва. Столица страны-агрессора совсем не чувствует последствий войны против Украины.

Поэтому чтобы заставить Россию начать переговоры, Украине нужно наносить удары по Москве. Российско-американский историк Юрий Фельштинский озвучил 24 Каналу мнение, что в противном случае война не закончится.

Когда Россия проиграет войну?

Юрий Фельштинский отметил, что российские олигархи могут иметь влияние, когда речь идет об экономических вопросах. Но в политических – вряд ли. Маловероятно, что кто-то действительно способен повлиять на Владимира Путина. В частности, Роман Абрамович, который является его партнером в нефтяной сфере и других видах бизнеса.

Однако дело в том, что российские олигархи прекрасно чувствуют себя в условиях войны. Количество российских миллионеров и миллиардеров резко возросло с 2022 года. Они получают государственные заказы.

Есть еще один нюанс. Он заключается в том, что все, кроме тех, кто живет за границей, как Роман Абрамович, находятся в Москве. Они не чувствуют войны.

Путин не призывает людей из Москвы по этой причине. Он понимает, что Москва – это единственная важная точка в России. Поэтому он не хочет, чтобы Москва чувствовала войну. Это те 10%, которые фактически управляют всей страной. Поэтому остальная страна не имеет значения,

– объяснил историк.

В частности, с началом Курской операции туда не перебросили войска с фронта в Украине. Их волнует только уничтожение территории Украины. Поэтому если эти олигархи не почувствуют войну, а потому не будут оказывать никакого давления, даже если будут иметь такую возможность.

Кроме олигархов, есть ФСБ, которые фактически поставили Путина президентом в 2000 году. Все эти 25 лет они поддерживают его на 100%. Потому что он создал ситуацию, когда ФСБ контролирует всю Россию без всякого политического контроля. Они располагают всей экономической машиной России. Они сосредоточены в Москве, которая не пострадала от войны.

Как только украинцы начнут наносить удары по Москве, Россия проиграет эту войну. Это неизбежно. Если мы хотим закончить эту войну, если мы хотим заставить российское правительство начать переговоры, украинцы должны нанести удар по Москве. Иначе эта война будет продолжаться вечно,

– считает Фельштинский.

Мирные переговоры: последние новости