Когда Ryanair и Wizz Air начнут летать из Одессы

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair начнут летать из Одессы летом этого года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "Радио Свобода".

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"Я думаю, что мы сможем приветствовать лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air в Одессе уже летом этого года", – сказал он.

При этом Омелян подчеркнул, что необходимо завершить ремонтные работы в аэропорту в Одессу.

Мы приложим все усилия, чтобы в середине этого года все работы по строительству взлетной полосы в аэропорту "Одесса" были завершены. Реалистично до конца года сдать в эксплуатацию объект полностью – и взлетную полосу, и новые рулежные полосы, которые необходимы для функционирования нового терминала,

– пояснил министр.

К слову, Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и в Харьков. Перелеты из Польши в эти два украинских города стартуют в 2019 году.