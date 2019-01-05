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      Когда Ryanair и Wizz Air начнут летать из Одессы

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      Лоукостеры Ryanair и Wizz Air начнут летать из Одессы летом этого года
      Лоукостеры Ryanair и Wizz Air начнут летать из Одессы летом этого года / Фото из открытых источников

      Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair начнут летать из Одессы летом этого года.

      Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "Радио Свобода".

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      "Я думаю, что мы сможем приветствовать лоукост-авиакомпании Ryanair и Wizz Air в Одессе уже летом этого года", – сказал он.

      При этом Омелян подчеркнул, что необходимо завершить ремонтные работы в аэропорту в Одессу.

      Мы приложим все усилия, чтобы в середине этого года все работы по строительству взлетной полосы в аэропорту "Одесса" были завершены. Реалистично до конца года сдать в эксплуатацию объект полностью – и взлетную полосу, и новые рулежные полосы, которые необходимы для функционирования нового терминала,
      – пояснил министр.

      К слову, Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и в Харьков. Перелеты из Польши в эти два украинских города стартуют в 2019 году.

       

      Теги: Новости Украины Новости Одессы авиация Ryanair Wizz Air Министерство инфраструктуры
      Источник: 24 Канал
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