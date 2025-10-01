Последствия непогоды в Одессе и районе действительно поражают масштабом. Более суток спасатели помогают людям, которых затопило.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Одесскую область затопило: что известно о жертвах и пострадавших?

Сильные дожди в Одесской области нанесли серьезные разрушения. Одессу и район сильно затопило, под водой оказались улицы, дома и много магазинов. В областном центре из-за непогоды объявили красный уровень опасности.

Непогода также унесла жизни людей. Из-за последствий ливня погибли уже 9 жителей, среди них есть ребенок.

Работы по спасению людей продолжались в течение ночи. Работники ГСЧС эвакуировали много людей из водяных ловушек, убирали авто, откачивали воду из зданий. Также продолжались поиски пропавшей девушки, которую смыло течением. В 07:00 1 октября ее нашли мертвой.

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств. От ГСЧС привлечено 255 спасателей и 68 единиц техники. Работы продолжаются, – сообщают спасатели.

В Одессе продолжалась спасательная операция после ливня / Фото ГСЧС Украины

Что известно о страшном ливне в Одессе и его последствиях?