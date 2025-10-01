Наслідки негоди в Одесі та районі дійсно вражають масштабом. Понад добу рятувальники допомагають людям, яких затопило.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

До теми "Це повна жесть": домівки одеситів залило по підвіконня, супермаркети теж затопило

Одеську область затопило: що відомо про жертв та постраждалих?

Сильні дощі в Одеській області завдали серйозних руйнувань. Одесу та район сильно затопило, під водою опинилися вулиці, будинки та багато магазинів. В обласному центрі через негоду оголосили червоний рівень небезпеки.

Негода також забрала життя людей. Через наслідки зливи загинули вже 9 жителів, серед них є дитина.

Роботи з порятунку людей тривали протягом ночі. Працівники ДСНС евакуювали багато людей з водяних пасток, прибирали авто, відкачувати воду з будівель. Також продовжувалися пошуки зниклої дівчини, яку змило течією. О 07:00 1 жовтня її знайшли мертвою.

Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи тривають,

– повідомляють рятувальники.

В Одесі тривала рятувальна операція після зливи / Фото ДСНС України

Що відомо про страшну зливу в Одесі та її наслідки?