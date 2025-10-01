9 загиблих, серед них дитина: кількість жертв негоди на Одещині різко зросла
- Сильні дощі в Одеській області призвели до затоплення вулиць, будинків і магазинів, оголошено червоний рівень небезпеки.
- Внаслідок негоди загинули жителі, серед них дитина, рятувальники евакуювали 362 особи та 227 транспортних засобів.
Наслідки негоди в Одесі та районі дійсно вражають масштабом. Понад добу рятувальники допомагають людям, яких затопило.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Одеську область затопило: що відомо про жертв та постраждалих?
Сильні дощі в Одеській області завдали серйозних руйнувань. Одесу та район сильно затопило, під водою опинилися вулиці, будинки та багато магазинів. В обласному центрі через негоду оголосили червоний рівень небезпеки.
Негода також забрала життя людей. Через наслідки зливи загинули вже 9 жителів, серед них є дитина.
Роботи з порятунку людей тривали протягом ночі. Працівники ДСНС евакуювали багато людей з водяних пасток, прибирали авто, відкачувати воду з будівель. Також продовжувалися пошуки зниклої дівчини, яку змило течією. О 07:00 1 жовтня її знайшли мертвою.
Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи тривають,
– повідомляють рятувальники.
В Одесі тривала рятувальна операція після зливи / Фото ДСНС України
Що відомо про страшну зливу в Одесі та її наслідки?
- За добу в Одесі та районі випала рекордна кількість опадів. Майже місячна норма спричинила підтоплення в різних районах. Місто фактично пішло під воду, автівки плавали, а вода затікала просто в будинки людей.
- Серед жертв негоди – родина з 5 людей, яка проживала на цокольному поверсі.
- Впродовж дня енергетики повернули світло для 66,6 тисячі родин в 131 населеному пункті області. Електроенергія зникла через стихію.
- Внаслідок негоди в Одесі школярі до поліпшення ситуації навчатимуться дистанційно.
- За прогнозами синоптиків, поліпшення погодних умов можна чекати лише 2 жовтня.