Колл-центр в Украине обворовывал европейцев под видом инвестиций: полиция разоблачила мошенников

Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, направленную на граждан Евросоюза. Организованная группа действовала под прикрытием "инвестиций в криптовалюту" и "торговли акциями перспективных компаний", присваивая средства пострадавших через фиктивные трейдинговые платформы.

По предварительным данным, от преступников пострадали более 30 иностранцев. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киберполицию.

Смотрите также "Проявлял живой интерес": Миндич хотел купить половину компании, которая производит "Фламинго"

Как разоблачили масштабную преступную схему?

Сотрудники Главного следственного управления совместно с правоохранителями ЕС и при поддержке киберполиции и СБУ провели эффективную спецоперацию и задержали фигурантов преступления.

Во время обысков в колл-центре, помещениях и автомобилях фигурантов изъяли более 1,4 миллиона долларов, почти 5,8 миллиона гривен и 17 тысяч евро наличными, а также технику, носители информации и черновые записи.

Правоохранители разоблачили мошенническую схему и задержали фигурантов / Фото Нацполиции

Следствие установило, что организаторы создали псевдобиржевые онлайн-ресурсы, где демонстрировали потенциальным инвесторам вымышленные прибыли. Для этого так называемые "менеджеры" колл-центра через удаленный доступ устанавливали на компьютеры клиентов специальные программы и показывали искусственно нарисованные графики успешных торгов.

К слову, Киберполиция в 2024 году запустила инициативу "Кибербезопасность.UA", в рамках которой предоставила советы для защиты персональных данных онлайн.

После того как пострадавшие переводили деньги на криптокошельки, члены группы выводили их в наличные через обменные пункты в Киеве. Только пятеро инвесторов потеряли таким образом более 8,2 миллиона гривен.

Смотрите кадры спецоперации / Видео Нацполиции

Трем ключевым участникам уже сообщили о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, а следователи обратились в суд с ходатайством об их аресте.

Отдельно идентифицировано 15 работников колл-центра – им также готовят подозрения. Преступникам грозит до 12 лет заключения.

Что еще известно о деятельности полиции в разоблачении мошеннических схем?