Кол-центр в Україні обкрадав європейців під виглядом інвестицій: поліція викрила шахраїв

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, спрямовану на громадян Євросоюзу. Організована група діяла під прикриттям "інвестицій у криптовалюту" та "торгівлі акціями перспективних компаній", привласнюючи кошти постраждалих через фіктивні трейдингові платформи.

За попередніми даними, від злочинців постраждали понад 30 іноземців. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Кіберполіцію.

Як викрили масштабну злочинну схему?

Співробітники Головного слідчого управління спільно з правоохоронцями ЄС та за підтримки кіберполіції й СБУ провели ефективну спецоперацію й затримали фігурантів злочину.

Під час обшуків у кол-центрі, помешканнях і автомобілях фігурантів вилучили понад 1,4 мільйона доларів, майже 5,8 мільйона гривень і 17 тисяч євро готівкою, а також техніку, носії інформації та чорнові записи.

Правоохоронці викрили шахрайську схему та затримали фігурантів / Фото Нацполіції

Слідство встановило, що організатори створили псевдобіржові онлайн-ресурси, де демонстрували потенційним інвесторам вигадані прибутки. Для цього так звані "менеджери" кол-центру через віддалений доступ встановлювали на комп'ютери клієнтів спеціальні програми та показували штучно намальовані графіки успішних торгів.

До слова, Кіберполіція у 2024 році запустила ініціативу "Кібербезпека.UA", у межах якої надала поради для захисту персональних даних онлайн.

Після того як постраждалі переказували гроші на криптогаманці, члени групи виводили їх у готівку через обмінні пункти в Києві. Лише п'ятеро інвесторів втратили таким чином понад 8,2 мільйона гривень.

Дивіться кадри спецоперації / Відео Нацполіції

Трьом ключовим учасникам уже повідомили про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, а слідчі звернулися до суду з клопотанням про їх арешт.

Окремо ідентифіковано 15 працівників кол-центру – їм також готують підозри. Злочинцям загрожує до 12 років ув'язнення.

Що ще відомо про діяльність поліції у викритті шахрайських схем?