В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" заявили, что информация о захвате россиянами населенного пункта Колодязи на Лиманском направлении не является правдивой. Там отметили, что захватчики неоднократно пытались оккупировать это село.

Однако украинские Силы обороны противодействуют вражеским войскам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ОСУВ "Днепр" Алексея Бельского "Укринформу".

Какова ситуация в районе Колодязов?

По словам представителя ОСУВ "Днепр", россияне не прекращают настойчиво пытаться обойти Колодязи с юга, а также осуществляют штурмовые и инфильтрационные мероприятия с целью проникновения в село с востока и севера.

Бельский отметил, что с приближением активных боевых действий большая часть местного населения была эвакуирована, а значительная часть домохозяйств уничтожена российскими ударами КАБов, артиллерии и FPV-дронов.

Он добавил, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении, кроме Колодязов, оккупанты пытались продвинуться в районах Грековки, Торского, Шандриголово, Дробышево, Ямполя, Среднего и Ставки.

На Лиманском направлении противник не отказался от своей основной цели – захват или обход Лимана с последующим прорывом и взятием под контроль Славянска,

– отметил Бельский.

А также заверил, что Силы обороны не дают россиянам возможности выйти даже на окраины Лимана или обойти его с севера или юга.

