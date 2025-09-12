В ОСУВ "Дніпро" спростували інформацію про захоплення села Колодязі російськими військами
- В ОСУВ "Дніпро" спростували інформацію про захоплення села Колодязі російськими військами, зазначивши, що українські Сили оборони протидіють ворогу.
- Росіяни намагаються обійти село з півдня та штурмувати його зі сходу і півночі, однак українські захисники не дають їм просунутися.
В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" заявили, що інформація про захоплення росіянами населеного пункту Колодязі на Лиманському напрямку не є правдивою. Там зазначили, що загарбники неодноразово намагалися окупувати це село.
Однак українські Сили оборони протидіють ворожим військам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ОСУВ "Дніпро" Олексія Бєльського "Укрінформу".
Яка ситуація в районі Колодязів?
За словами речника ОСУВ "Дніпро", росіяни не припиняють наполегливо намагатися обійти Колодязі з півдня, а також здійснюють штурмові та інфільтраційні заходи з метою проникнення до села зі сходу та півночі.
Бєльський зазначив, що з наближенням активних бойових дій більша частина місцевого населення була евакуйована, а значна частина домогосподарств знищена російськими ударами КАБів, артилерії та FPV-дронів.
Він додав, що минулої доби на Лиманському напрямку, окрім Колодязів, окупанти намагалися просунутися в районах Греківки, Торського, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Середнього та Ставки.
На Лиманському напрямку противник не відмовився від своєї основної мети – захоплення або обхід Лиману із наступним проривом і взяттям під контроль Слов’янська,
– зазначив Бєльський.
А також запевнив, що Сили оборони не дають росіянам змоги вийти навіть на околиці Лиману чи обійти його з півночі чи півдня.
Війна Росії з Україною: коротко про ситуацію на фронті
За даними Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на Лиманському напрямку, захопивши населений пункт Середнє. Загарбники також окупували Соснівку, Хороше, Вороне, Олександроград та Новомиколаївку на Дніпропетровщині.
Проте українські сили теж мають успіхи. Раніше вони відкинули ворога у Володимирівці, Разіному, Новоторецьку та Золотому Колодязі на Донеччині.
Окрім цього, Володимир Зеленський заявив, що українські захисники завдяки злагодженим діям змогли повністю зупинити російську наступальну операцію на Суми. Окупанти на цьому напрямку зазнали втрат і відійшли.