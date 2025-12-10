Коломойский заявил, что на Миндича покушались в Израиле: что говорят в посольстве
- Игорь Коломойский сообщил о покушении на бизнесмена Тимура Миндича в Израиле.
- Преступники были арестованы, а домработница, которая была тяжело ранена, выжила.
Олигарх и фигурант сразу нескольких уголовных дел Игорь Коломойский заявил, что в конце ноября на другого украинского бизнесмена Тимура Миндича было совершено покушение.
Такую информацию он сообщил во время заседания суда по апелляции на его меру пресечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что рассказал Коломойский о покушении на Миндича?
Игорь Коломойский заявил, что на украинского бизнесмена и фигуранта дела НАБУ о хищениях в "Энергоатоме" совершили покушение 28 ноября. Это произошло меньше чем через месяц после его бегства за границу.
Покушение на него было 28-го числа в Израиле. Попытка не состоялась, преступники арестованы. Слава Богу, что не произошло худшего. Тяжело ранили домработницу, но она выжила. Преступники перепутали дом,
– рассказал олигарх.
Дополнительные подробности по этому поводу, согласно обнародованной информации, Игорь Коломойский пообещал рассказать во время следующего заседания суда в четверг, 11 декабря, или в пятницу, 12 декабря.
О чем заявили в посольстве?
Посольство Украины в Израиле не располагает информацией о покушении на убийство Тимура Миндича. Как сообщили в ведомстве, у них "отсутствует информация относительно упомянутого события".
Что известно о местонахождении Миндича?
- Напомним, 10 ноября НАБУ провело 10 ноября обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95". По данным СМИ, он покинул Украину за несколько часов до следственных действий по коррупции в энергетике.
- По данным СМИ, бизнесмен выехал из страны по собственному паспорту без каких-либо препятствий. Народный депутат Ярослав Железняк впоследствии сообщил, что его бизнесмена видели в Израиле, а именно в городе Тель-Авив.
- Позже стало известно, что Тимура Миндича был объявлен в международный розыск. На сайте Министерства внутренних дел Украины он указан как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования.