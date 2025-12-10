Коломойский заявил, что на Миндича покушались в Израиле: что говорят в посольстве

Олигарх и фигурант сразу нескольких уголовных дел Игорь Коломойский заявил, что в конце ноября на другого украинского бизнесмена Тимура Миндича было совершено покушение.

Такую информацию он сообщил во время заседания суда по апелляции на его меру пресечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что рассказал Коломойский о покушении на Миндича?

Игорь Коломойский заявил, что на украинского бизнесмена и фигуранта дела НАБУ о хищениях в "Энергоатоме" совершили покушение 28 ноября. Это произошло меньше чем через месяц после его бегства за границу.

Покушение на него было 28-го числа в Израиле. Попытка не состоялась, преступники арестованы. Слава Богу, что не произошло худшего. Тяжело ранили домработницу, но она выжила. Преступники перепутали дом,

– рассказал олигарх.

Дополнительные подробности по этому поводу, согласно обнародованной информации, Игорь Коломойский пообещал рассказать во время следующего заседания суда в четверг, 11 декабря, или в пятницу, 12 декабря.

О чем заявили в посольстве?

Посольство Украины в Израиле не располагает информацией о покушении на убийство Тимура Миндича. Как сообщили в ведомстве, у них "отсутствует информация относительно упомянутого события".

Что известно о местонахождении Миндича?