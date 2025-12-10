Коломойський заявив, що на Міндіча здійснили замах в Ізраїлі

Олігарх та фігурант відразу кількох кримінальних справ Ігор Коломойський заявив, що наприкінці листопада на іншого українського бізнесмена Тимура Міндіча було здійснено замах.

Таку інформацію він повідомив під час засідання суду щодо апеляції на його запобіжний захід. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що розповів Коломойський про замах на Міндіча?

Ігор Коломойський заявив, що на українського бізнесмена та фігуранта справи НАБУ про розкрадання в "Енергоатомі" вчинили замах 28 листопада. Це сталося менше ніж за місяць після його втечі за кордон.

Замах на нього був 28-го числа в Ізраїлі. Спроба не відбулася, злочинців заарештовано. Слава Богу, що не сталося гіршого. Тяжко поранили хатню робітницю, але вона вижила. Злочинці переплутали дім,

– розповів олігарх.