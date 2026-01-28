Город-призрак на грани своего существования: как сегодня выглядит Константиновка

Российская армия цинично уничтожает все, что принадлежит Украине. Города, где еще несколько лет назад жили тысячи людей, напоминают сцены из фильмов ужасов.

Одним из таких городов является Константиновка в Донецкой области, которую оккупанты обстреливают чуть ли не каждый день. Об этом сообщает подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс".

Какая сейчас ситуация в Константиновке?

Пограничники подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" ежедневно находятся в избитой вражеской авиацией и дронами Константиновке и снимают преступления против человечности, которые происходят в отношении местного населения со стороны российских военных.

Вид Константиновки в январе 2026 года: видео "Феникса"

Пустые выбитые окна, разрушенные целые секции многоэтажных домов, обезлюдевшие улицы, сожженные дотла машины и магазины, брошенные и одичавшие домашние животные. К сожалению, сейчас именно таким предстает город в глазах наших пилотов,

– говорят в "Фениксе".

Там добавляют, что когда-то здесь жили десятки тысяч счастливых людей, тогда как сейчас выживают лишь несколько тысяч местных жителей.

Коротко о главных событиях в Константиновке