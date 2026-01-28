Город-призрак на грани своего существования: как сегодня выглядит Константиновка
- Константиновка Донецкой области подвергается ежедневным обстрелам со стороны российской армии, что приводит к разрушению инфраструктуры и уничтожению города.
- Город стал безлюдным с пустыми зданиями, разрушенными автомобилями и брошенными животными, хотя раньше здесь жили десятки тысяч людей.
Российская армия цинично уничтожает все, что принадлежит Украине. Города, где еще несколько лет назад жили тысячи людей, напоминают сцены из фильмов ужасов.
Одним из таких городов является Константиновка в Донецкой области, которую оккупанты обстреливают чуть ли не каждый день. Об этом сообщает подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс".
Какая сейчас ситуация в Константиновке?
Пограничники подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" ежедневно находятся в избитой вражеской авиацией и дронами Константиновке и снимают преступления против человечности, которые происходят в отношении местного населения со стороны российских военных.
Вид Константиновки в январе 2026 года: видео "Феникса"
Пустые выбитые окна, разрушенные целые секции многоэтажных домов, обезлюдевшие улицы, сожженные дотла машины и магазины, брошенные и одичавшие домашние животные. К сожалению, сейчас именно таким предстает город в глазах наших пилотов,
– говорят в "Фениксе".
Там добавляют, что когда-то здесь жили десятки тысяч счастливых людей, тогда как сейчас выживают лишь несколько тысяч местных жителей.
Коротко о главных событиях в Константиновке
Ранее в Институте изучения войны сообщали, что российские войска инфильтрировались на юг Константиновки, но это не изменило контроль над местностью.
Американский военный журналист Дэвид Акс заметил, что сейчас российские войска пытаются проникнуть в Константиновку, используя небольшие пехотные группы для дестабилизации ситуации и вытеснения украинских сил.
Тогда как украинские войска сталкиваются с дефицитом человеческих ресурсов, что делает их уязвимыми к российским атакам, аналогичных тем, что были в Покровске и Мирнограде.