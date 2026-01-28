Місто-примара на межі свого існування: який вигляд сьогодні має Костянтинівка

Російська армія цинічно знищує все, що належить Україні. Міста, де ще кілька років тому жили тисячі людей, нагадують сцени із фільмів жахів.

Одним із таких міст є Костянтинівка на Донеччині, яку окупанти обстрілюють чи не кожен день. Про це повідомляє підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс".

Яка зараз ситуація у Костянтинівці?

Прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" щодня перебувають у побитій ворожою авіацією та дронами Костянтинівці й фільмують злочини проти людяності, які відбуваються щодо місцевого населення з боку російських військових.

Вигляд Костянтинівки у січні 2026 року: відео "Феніксу"

Пусті вибиті вікна, зруйновані цілі секції багатоповерхових будинків, знелюднені вулиці, спалені вщент автівки та магазини, покинуті й здичавілі домашні тварини. На жаль, зараз саме таким постає місто в очах наших пілотів,

– кажуть у "Феніксі".

Там додають, що колись тут жили десятки тисяч щасливих людей, тоді як нині виживають лише кілька тисяч місцевих жителів.

Коротко про головні події у Костянтинівці