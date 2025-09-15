В Дії в свидетельстве о рождении Константиновку указали как город России, там объяснили ошибку
- У Дії в свидетельстве о рождении пользователя город Константиновку Донецкой области показало как российский.
- Дія объяснила, почему именно случилась такая ситуация.
В свидетельстве о рождении одного из пользователей приложения Дія город Константиновку Донецкой области показало российским.
Об этом сообщил пользователь соцсети Х, подписанный как Сергей Соколов, пишет 24 Канал.
Смотрите также Цифровые услуги сэкономили Украине и населению 184 миллиарда гривен: детали исследования
Что известно об инциденте?
Пользователь X с никнеймом Сергей Соколов опубликовал скриншот актовой записи о рождении с Дии.
В нем обозначено: "Место рождения: Российская Федерация, Донецкая область, город Константиновка".
Скриншот пользователя Дії / фото из соцсети
Что говорят в Дии?
В комментариях под сообщением Дия объяснила, почему случилась такая ситуация.
Мы уже выяснили, что ошибки допустил регистратор НАИС при внесении архивной актовой записи в реестр, на основе данных которого генерируются актовые записи в мобильном приложении,
– объяснили там.
Также указывается, что команда НАИС уже работает над исправлением и глобальным решением, чтобы подобные случаи не случались.
Смотрите также В Дії определенные сервисы и услуги временно не будут работать
Нововведения в Дії: последние новости
В Украине готовятся к запуску система е-Нотариат запуску система е-Нотариат, которая имеет целью перевести традиционные нотариальные услуги в цифровой формат.
Напомним, в августе этого года также было анонсирована услуга развода в Действии, которая станет доступна где-то осенью.
Также в планах – запуск "Дія.Офиса" для госслужащих, электронного суда, образовательной платформы "Мрия", а также развитие 5G и единого роуминга с ЕС.