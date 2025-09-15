В свидетельстве о рождении одного из пользователей приложения Дія город Константиновку Донецкой области показало российским.

Об этом сообщил пользователь соцсети Х, подписанный как Сергей Соколов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Цифровые услуги сэкономили Украине и населению 184 миллиарда гривен: детали исследования

Что известно об инциденте?

Пользователь X с никнеймом Сергей Соколов опубликовал скриншот актовой записи о рождении с Дии.

В нем обозначено: "Место рождения: Российская Федерация, Донецкая область, город Константиновка".



Скриншот пользователя Дії / фото из соцсети

Что говорят в Дии?

В комментариях под сообщением Дия объяснила, почему случилась такая ситуация.

Мы уже выяснили, что ошибки допустил регистратор НАИС при внесении архивной актовой записи в реестр, на основе данных которого генерируются актовые записи в мобильном приложении,

– объяснили там.

Также указывается, что команда НАИС уже работает над исправлением и глобальным решением, чтобы подобные случаи не случались.

Смотрите также В Дії определенные сервисы и услуги временно не будут работать

Нововведения в Дії: последние новости