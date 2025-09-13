Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

Что известно об ограничениях в приложении?

В пресс-службе Дія рассказали, что с 20:00 13 сентября до 8:00 15 сентября некоторые сервисы и услуги на портале и в приложении Дія временно не будут работать. Такие ограничения ввели в связи с обновлением реестров Минюста, что необходимо для их безопасной и корректной работы.

Что временно не будет работать:

  • Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП,
  • Дія.QR,
  • єВідновлення,
  • Бронирование работников,
  • Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС,
  • Перерегистрация авто,
  • Актовые записи о смене имени,
  • Актовые записи о рождении,
  • Актовые записи о браке,
  • Актовые записи о разводе,
  • Свидетельства о рождении,
  • Выписка о месте проживания ребенка,
  • Заявление о субсидии,
  • еМалятко,
  • Государственная регистрация прав на недвижимое имущество,
  • Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество,
  • Выписка из ЕГР,
  • Регистрация ООО на основании модельного устава,
  • Изменение места жительства,
  • Заявления в международный Реестр убытков,
  • Гранты естьРабота,
  • Строительные услуги,
  • еПредприниматель,
  • еДомовольство,
  • еДекларация,
  • Брак онлайн (кроме услуги помолвки).

В Дії заверили, что другие услуги и сервисы будут работать без изменений. Пользователям посоветовали следить за обновлениями в приложении и на портале Дия, где сразу сообщат о восстановлении полной функциональности сервисов.

Последние новости Дии: что известно?

  • К слову, с 2025 года в Дии восстановлено услугу, что позволяет продавать и перерегистрировать авто без посещения сервисного центра МВД или ЦНАПа. Стоимость услуги составляет 350 гривен.

  • Напомним, что из-за обновления государственных реестров некоторые услуги в Дии также не работали с 20:00 16 августа до 08:00 18 августа 8:00.

  • Разработчики портала объясняли, что Дия не сохраняет данные пользователей на своих серверах, а только отображает информацию из государственных электронных реестров. Поэтому во время, когда реестры.