Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Дії.

Смотрите также Выплаты через смартфон: Кабмин принял запуск универсальной "ДіяКартки"

Когда и почему не будут работать услуги в Дії?

В эти выходные по техническим причинам не будет работать приложение и портал Дія. Услуги будут недоступны, пока не обновлены государственные реестры.

Так с 20:00 16 августа до 08:00 18 августа 8:00 пользователи не смогут получить услуги в Дії, связанные с реестрами. Это в частности:

регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП;

Дія.QR;

восстановление бронирования работников;

повторные свидетельства и выписки из ГРАГС;

перерегистрация авто;

актовые записи о смене имени;

актовые записи о рождении;

актовые записи о браке;

актовые записи о разводе;

получение свидетельства о рождении;

выписка о месте проживания ребенка;

заявление о субсидии;

еМалятко;

государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

выписка из ЕГР;

регистрация ООО на основании модельного устава;

смена места жительства;

заявления в международный Реестр убытков;

гранты еРобота;

строительные услуги;

еПредприниматель;

еЖилище;

еДекларация;

брак онлайн (кроме услуги помолвки).

Впоследствии вернем все услуги, а вместе с ними - больше стабильности и комфорта в пользовании Дією,

– написали в сообществе портала.

Почему услуги бывают недоступны?

Разработчики портала сообщили, что Дия не хранит данные пользователей на своих серверах, а только отображает информацию из государственных электронных реестров. Поэтому во время, когда реестры недоступны или обновляются, то определенные услуги временно приостанавливаются.

Напомним, часть запросов в Дії обрабатывает интегрированный искусственный интеллект. С его помощью предоставляются ответы на 52% обращений. В июне он таким образом обработали 27 800 запросов, освобождая операторов для сложных вопросов, которые ИИ решить не может.