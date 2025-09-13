Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дію.
Що відомо про обмеження в застосунку?
У пресслужбі Дії розповіли, що з 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня деякі сервіси й послуги на порталі та в застосунку Дія тимчасово не працюватимуть. Такі обмеження ввели у зв'язку з оновленням реєстрів Мін'юсту, що необхідне для їхньої безпечної та коректної роботи.
Що тимчасово не працюватиме:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП,
- Дія.QR,
- єВідновлення,
- Бронювання працівників,
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС,
- Перереєстрація авто,
- Актові записи про зміну імені,
- Актові записи про народження,
- Актові записи про шлюб,
- Актові записи про розлучення,
- Свідоцтва про народження,
- Витяг про місце проживання дитини,
- Заява про субсидію,
- єМалятко,
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно,
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
- Витяг з ЄДР,
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту,
- Зміна місця проживання,
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків,
- Гранти єРобота,
- Будівельні послуги,
- еПідприємець,
- єОселя,
- єДекларація,
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин).
У Дії запевнили, що інші послуги та сервіси працюватимуть без змін. Користувачам порадили стежити за оновленнями в застосунку та на порталі Дія, де одразу повідомлять про відновлення повної функціональності сервісів.
Останні новини Дії: що відомо?
До слова, з 2025 року в Дії відновлено послугу, що дозволяє продавати та перереєструвати авто без відвідування сервісного центру МВС чи ЦНАПу. Вартість послуги складає 350 гривень.
Нагадаємо, що через оновлення державних реєстрів деякі послуги в Дії також не працювали з 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня 8:00.
Розробники порталу пояснювали, що Дія не зберігає дані користувачів на своїх серверах, а лише відображає інформацію з державних електронних реєстрів. Тож у час, коли реєстри.