Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дію.

Що відомо про обмеження в застосунку?

У пресслужбі Дії розповіли, що з 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня деякі сервіси й послуги на порталі та в застосунку Дія тимчасово не працюватимуть. Такі обмеження ввели у зв'язку з оновленням реєстрів Мін'юсту, що необхідне для їхньої безпечної та коректної роботи.

Що тимчасово не працюватиме:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП,

Дія.QR,

єВідновлення,

Бронювання працівників,

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС,

Перереєстрація авто,

Актові записи про зміну імені,

Актові записи про народження,

Актові записи про шлюб,

Актові записи про розлучення,

Свідоцтва про народження,

Витяг про місце проживання дитини,

Заява про субсидію,

єМалятко,

Державна реєстрація прав на нерухоме майно,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

Витяг з ЄДР,

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту,

Зміна місця проживання,

Заяви до міжнародного Реєстру збитків,

Гранти єРобота,

Будівельні послуги,

еПідприємець,

єОселя,

єДекларація,

Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

У Дії запевнили, що інші послуги та сервіси працюватимуть без змін. Користувачам порадили стежити за оновленнями в застосунку та на порталі Дія, де одразу повідомлять про відновлення повної функціональності сервісів.

Останні новини Дії: що відомо?