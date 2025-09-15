Об этом сообщил пользователь соцсети Х, подписанный как Сергей Соколов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Цифровые услуги сэкономили Украине и населению 184 миллиарда гривен: детали исследования

Что известно об инциденте?

Пользователь X с никнеймом Сергей Соколов опубликовал скриншот актовой записи о рождении с Дии.

В нем обозначено: "Место рождения: Российская Федерация, Донецкая область, город Константиновка".



Скриншот пользователя Дії / фото из соцсети

Что говорят в Дии?

В комментариях под сообщением Дия объяснила, почему случилась такая ситуация.

Мы уже выяснили, что ошибки допустил регистратор НАИС при внесении архивной актовой записи в реестр, на основе данных которого генерируются актовые записи в мобильном приложении,

– объяснили там.

Также указывается, что команда НАИС уже работает над исправлением и глобальным решением, чтобы подобные случаи не случались.

Смотрите также В Дії определенные сервисы и услуги временно не будут работать

Нововведения в Дії: последние новости