Об этом сообщил пользователь соцсети Х, подписанный как Сергей Соколов, пишет 24 Канал.
Что известно об инциденте?
Пользователь X с никнеймом Сергей Соколов опубликовал скриншот актовой записи о рождении с Дии.
В нем обозначено: "Место рождения: Российская Федерация, Донецкая область, город Константиновка".
Скриншот пользователя Дії / фото из соцсети
Что говорят в Дии?
В комментариях под сообщением Дия объяснила, почему случилась такая ситуация.
Мы уже выяснили, что ошибки допустил регистратор НАИС при внесении архивной актовой записи в реестр, на основе данных которого генерируются актовые записи в мобильном приложении,
– объяснили там.
Также указывается, что команда НАИС уже работает над исправлением и глобальным решением, чтобы подобные случаи не случались.
Нововведения в Дії: последние новости
В Украине готовятся к запуску система е-Нотариат запуску система е-Нотариат, которая имеет целью перевести традиционные нотариальные услуги в цифровой формат.
Напомним, в августе этого года также было анонсирована услуга развода в Действии, которая станет доступна где-то осенью.
Также в планах – запуск "Дія.Офиса" для госслужащих, электронного суда, образовательной платформы "Мрия", а также развитие 5G и единого роуминга с ЕС.