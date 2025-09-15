Про це повідомив користувач соцмережі Х, підписаний як Сергій Соколов, пише 24 Канал.

Що відомо про інцидент?

Користувач X із нікнеймом Сергій Соколов опублікував скриншот актового запису про народження з Дії.

У ньому позначено: "Місце народження: Російська Федерація, Донецька область, місто Костянтинівка".



Скриншот користувача Дії / фото з соцмережі

Що кажуть в Дії?

У коментарях під дописом Дія пояснила, чому трапилася така ситуація.

Ми вже з'ясували, що помилки припустився реєстратор НАІС під час внесення архівного актового запису в реєстр, на основі даних якого генеруються актові записи в мобільному застосунку,

– пояснили там.

Також вказується, що команда НАІС уже працює над виправленням та глобальним рішенням, щоб подібні випадки не траплялись.

Нововведення в Дії: останні новини