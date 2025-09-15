Про це повідомив користувач соцмережі Х, підписаний як Сергій Соколов, пише 24 Канал.
Що відомо про інцидент?
Користувач X із нікнеймом Сергій Соколов опублікував скриншот актового запису про народження з Дії.
У ньому позначено: "Місце народження: Російська Федерація, Донецька область, місто Костянтинівка".
Що кажуть в Дії?
У коментарях під дописом Дія пояснила, чому трапилася така ситуація.
Ми вже з'ясували, що помилки припустився реєстратор НАІС під час внесення архівного актового запису в реєстр, на основі даних якого генеруються актові записи в мобільному застосунку,
– пояснили там.
Також вказується, що команда НАІС уже працює над виправленням та глобальним рішенням, щоб подібні випадки не траплялись.
Нововведення в Дії: останні новини
В Україні готуються до запуску система е-Нотаріат, яка має на меті перевести традиційні нотаріальні послуги у цифровий формат.
Нагадаємо, в серпні цього року також було анонсовано послугу розлучення в Дії, яка стане доступна десь восени.
Також у планах – запуск "Дія.Офісу" для держслужбовців, електронного суду, освітньої платформи "Мрія", а також розвиток 5G та єдиного роумінгу з ЄС.