Теперь можно выбрать любую бригаду: "Контракт 18 – 24" расширен
- Правительство разрешило молодежи выбирать любую бригаду для службы в рамках программы "Контракт 18 – 24".
- Ранее молодежь могла выбирать только из нескольких бригад, но теперь включены все боевые подразделения Сил обороны Украины.
Правительство расширило программу "Контракт 18 – 24", по которой украинская молодежь может вступить в ряды Сил обороны. Теперь молодые граждане могут выбрать любую бригаду для службы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палису.
Как расширили "Контракт 18 – 24"?
Павел Палиса отметил, что сначала после основания инициативы "Контракт 18 – 24" молодые украинцы могли выбрать лишь несколько бригад. Впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения Сил обороны Украины.
Теперь каждый, кто хочет стать на защиту Украины в таком возрасте (от 18 до 24 лет – 24 Канал), может выбрать любую бригаду,
– отметил заместитель руководителя ОП.
Полковник также подчеркнул, что все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь.
Обратите внимание! Подробнее об условиях службы по программе "Контракт 18 – 24" и какая именно финансовая поддержка и льготы предусмотрены – читайте в материале 24 Канала.
С каких пор в Украине появился "Контракт 18 – 24"?
В феврале 2025 года президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерством обороны специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которые не подлежат мобилизации. Уже 11 февраля Минобороны официально запустило программу "Контракт 18 – 24" – формат добровольной службы для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
Участники программы получают 1 миллион гривен вознаграждения: 200 тысяч выплачивают сразу, остальные – в течение службы. Контракт также предусматривает социальные гарантии – возможность получить "нулевую" ипотеку, обучение за счет государства и бесплатное медицинское обеспечение.
Также в июле правительство расширило программу "Контракт 18 – 24" для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Срок службы там составляет 2 года.
Кстати, рекрутер 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Виталий Лысенко рассказывал в эфире 24 канала, что программа "Контракт 18 – 24" способствует усилению украинских подразделений на фронте и улучшает мотивацию армии. По словам военного, на фронте уже есть результаты от этой инициативы.