Тепер можна обрати будь-яку бригаду: "Контракт 18 – 24" розширено

Уряд розширив програму "Контракт 18 –24", за якою українська молодь може долучитися до лав Сил оборони. Тепер молоді громадяни можуть обрати будь-яку бригаду для служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу Президента України Павла Палісу.

Як розширили "Контракт 18 – 24"?

Павло Паліса наголосив, що спочатку після заснування ініціативи "Контракт 18 – 24" молоді українці могли обрати лише кілька бригад. Згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.

Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці (від 18 до 24 років – 24 Канал), може обрати будь-яку бригаду,

– зазначив заступник керівника ОП.

Полковник також підкреслив, що всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь.

Зверніть увагу! Детальніше про умови служби за програмою "Контракт 18 – 24" та яка саме фінансова підтримка та пільги передбачені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Відколи в Україні з'явився "Контракт 18 – 24"?