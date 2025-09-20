Украинские Силы обороны продолжают противостоять россиянам по всей линии разграничения и пытаются продвигаться на стратегически важных направлениях. В частности, Владимир Зеленский раскрыл детали контрнаступательных действий ВСУ в Донецкой области.

Соответствующее заявление президент Украины сделал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Актуально Выполняют сильные задачи: Зеленский анонсировал новый род войск

Как Зеленский прокомментировал ситуацию на Донецком направлении?

По словам президента, "русские" хотели окружить украинских военных в Донецкой области. Однако благодаря эффективным действиям Вооруженных Сил по уничтожению оккупантов Украина способна вести контрнаступательную борьбу.

Заметьте! Зеленский рассказал, что сейчас основной театр боевых действий разворачивается в районах Доброполья и Покровска. Военное командование отслеживает маневры оккупантов и прогнозирует переброску новых российских подразделений именно на эти направления.

В частности, пока известно, что Россия из-за больших потерь военных подтянула 61-ю бригаду морской пехоты в Донецкую область.

В то же время, по словам президента, сейчас Украина освободила около 160 квадратных километров, также украинские бойцы смогли зачистить от врага более 170 квадратных километров территории.

Непросто говорить об успехе, когда мы защищаемся, и я считаю, что это успех Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Президент выразил надежду на успешное продолжение наступательных действий Сил обороны Украины и отметил, что основные выводы следует делать позже.

К тому же Зеленский рассказал, что накануне общался с военнослужащими 79-й, 82-й бригад, которые непосредственно выполняют боевые задачи в Донецкой области. Известно и о присутствии Нацгвардии и штурмовых подразделений на направлении.

Контрнаступление украинских сил в Донецкой области: основные новости