Українські Сили оборони продовжують протистояти росіянам по всій лінії розмежування й намагаються просуватися на стратегічно важливих напрямках. Зокрема, Володимир Зеленський розкрив деталі контрнаступальних дій ЗСУ в Донецькій області.

Відповідну заяву президент України зробив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Актуально Виконують сильні задачі: Зеленський анонсував новий рід військ

Як Зеленський прокоментував ситуацію на Донецькому напрямку?

За словами президента, "руські" хотіли оточити українських військових на Донеччині. Однак завдяки ефективним діям Збройних Сил зі знищення окупантів Україна здатна вести контрнаступальну боротьбу.

Зауважте! Зеленський розповів, що наразі основний театр бойових дій розгортається в районах Добропілля та Покровська. Військове командування відстежує маневри окупантів та прогнозує перекидання нових російських підрозділів саме на ці напрямки.

Зокрема, наразі відомо, що Росія через великі втрати військових підтягнула 61-шу бригаду морської піхоти на Донеччину.

Водночас, за словами президента, нині Україна звільнила близько 160 квадратних кілометрів, також українські бійці змогли зачистити від ворога понад 170 квадратних кілометрів території.

Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних Сил України,

– підкреслив Зеленський.

Президент висловив сподівання на успішне продовження наступальних дій Сил оборони України й зазначив, що основні висновки варто робити пізніше.

До того ж Зеленський розповів, що напередодні спілкувався з військовослужбовцями 79-ї, 82-ї бригад, які безпосередньо виконують бойові завдання на Донеччині. Відомо й про присутність Нацгвардії та штурмових підрозділів на напрямку.

Контрнаступ українських сил на Донеччині: основні новини