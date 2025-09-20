Росіяни хотіли нас оточити, – Зеленський розповів про контрнаступ на Донеччині
- Президент Зеленський повідомив, що українські Сили оборони ведуть контрнаступ на Донеччині, зокрема в районах Добропілля та Покровська.
- Завдяки успішним діям ЗСУ вдалося звільнити близько 160 квадратних кілометрів та зачистити від ворога понад 170 квадратних кілометрів території.
Українські Сили оборони продовжують протистояти росіянам по всій лінії розмежування й намагаються просуватися на стратегічно важливих напрямках. Зокрема, Володимир Зеленський розкрив деталі контрнаступальних дій ЗСУ в Донецькій області.
Відповідну заяву президент України зробив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.
Як Зеленський прокоментував ситуацію на Донецькому напрямку?
За словами президента, "руські" хотіли оточити українських військових на Донеччині. Однак завдяки ефективним діям Збройних Сил зі знищення окупантів Україна здатна вести контрнаступальну боротьбу.
Зауважте! Зеленський розповів, що наразі основний театр бойових дій розгортається в районах Добропілля та Покровська. Військове командування відстежує маневри окупантів та прогнозує перекидання нових російських підрозділів саме на ці напрямки.
Зокрема, наразі відомо, що Росія через великі втрати військових підтягнула 61-шу бригаду морської піхоти на Донеччину.
Водночас, за словами президента, нині Україна звільнила близько 160 квадратних кілометрів, також українські бійці змогли зачистити від ворога понад 170 квадратних кілометрів території.
Непросто говорити про успіх, коли ми захищаємось, та я вважаю, що це успіх Збройних Сил України,
– підкреслив Зеленський.
Президент висловив сподівання на успішне продовження наступальних дій Сил оборони України й зазначив, що основні висновки варто робити пізніше.
До того ж Зеленський розповів, що напередодні спілкувався з військовослужбовцями 79-ї, 82-ї бригад, які безпосередньо виконують бойові завдання на Донеччині. Відомо й про присутність Нацгвардії та штурмових підрозділів на напрямку.
Контрнаступ українських сил на Донеччині: основні новини
- У четвер, 18 вересня, президент Зеленський заявив, що українські сили проводять одну з наймасштабніших наступальних операцій в Донецькій області.
- Відомо, що внаслідок успішних дій Сил оборони російські війська зазнали значних втрат. Крім того, під час бойових дій вдається активно поповнювати обмінний фонд, захоплюючи в полон росіян.
- Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський вважає, що не варто поспішати з планами, адже ситуація залишається складною для наших бійців.
- За його словами, Сили оборони постійно стикаються з проблемою ворожих безпілотників. У районах Добропілля та Покровська діють російські передові формування, зокрема центр розробки сучасних безпілотних технологій "Рубікон".