Не только на Днепропетровщине: полковник запаса ответил, где ВСУ еще провели успешные контратаки

В Генштабе сообщили об освобождении почти всей территории Днепропетровской области от российских войск. Однако основные операции ВСУ продолжаются не только на этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что говорится также о Запорожской области. Там, по его мнению, надо выполнять боевую работу постепенно, шаг за шагом с минимальными потерями.

Где ВСУ еще провели успешные контратаки?

Украинские военные сейчас активно сдерживают врага на Гуляйпольском направлении, что в Запорожской области. Ранее оккупанты продвигались в сторону Покровского, чтобы выйти на трассу в Запорожье. Однако из-за контрударных действий украинских военных им это не удалось.

То есть мы говорим о более 400 квадратных километров, которые взяли под контроль в Днепропетровской и Запорожской областях,

– пояснил полковник запаса ВСУ.

Где ВСУ проводят контратаки в Запорожской области: смотрите на карте

Свитан объяснил, что россияне не успели закрепиться, потому что постоянно продвигались. Украинские войска их фактически выдавливают, порой не встречая сопротивления. Оккупанты не смогли создать позиции и четкую линию обороны. Сейчас главное – вовремя остановиться, чтобы не повторить ошибок врага.

Интересно! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предположил, что успешные действия ВСУ связаны с ограничением работы Starlink для россиян. Отключение связи помогло украинским защитникам зачистить "серую зону" и достичь успеха на Днепропетровщине.

Он добавил, что в Запорожской области не стоит забывать о еще одном направлении – населенный пункт Васильевка, которая фактически ведет в Запорожье. Все действия украинских военных в этой области должны быть связаны с безопасностью именно областного центра.

Детали контрнаступления ВСУ