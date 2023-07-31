На Юге россияне сбежали с позиций, оставив своих убитых в черных мешках: курьезное видео

В соцсети появилось видео захваченных российских позиций. На нем можно видеть, что прямо на земле лежат тела, упакованные в мешки.

Заметны несколько черных мешков, в которых лежат тела россиян. Вероятно, оккупанты были напуганы наступлением и не успели забрать своих убитых.

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Что говорят о видео в сети

В комментариях под видео пользователи твиттера высказывают мнение, что, очевидно, наступление украинских бойцов произошло очень быстро или россияне были недалеко от фронта.

Тела российских солдат в черных мешках: смотрите видео

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Что известно о потерях россиян

Анна Маляр сообщала, что на Юге Украины ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. По ее словам, окупантов пугает продвижение украинцев. Россияне теряют в 5,3 раза больше солдат, чем наши военные. Это очень хорошие новости для нас, потому что обычно наступающая армия теряет больше бойцов и техники и имеет уровень потерь 3:1 против обороняющейся армии.

27 июля западные СМИ сообщили, что "украинские войска начали значительную механизированную контрнаступательную операцию" на Юге. Украинцы достигли критического оборонительного рубежа россиян – это противотанковые "зубы дракона" в Запорожской области, простирающиеся на сотни километров. Три ряда таких "зубов" должны сдержать прохождение тяжелой военной техники украинцев. К тому же россияне прорыли противотанковые траншеи рядом с оборонительными укреплениями.

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Оккупанты понимают, что им придется обороняться и в больших городах, а не только в поле. Недавно стало известно, что в Мариуполе россияне минируют мосты в "предвкушении" контрнаступления. Также они перекидывают технику и живую силу на Бердянское направление. Это грузовики, топливозаправочные машины и пушки "Рапира". Очевидцы отмечают, что столь значительной передислокации в городе давно не было.