На Півдні росіяни втекли з позицій, залишивши своїх убитих у чорних мішках: курйозне відео

У соцмережі з'явилося відео захоплених російських позицій. На ньому можна бачити, що просто на землі лежать тіла, запаковані в мішки.

Помітно декілька чорних мішків, у яких лежать тіла росіян. Імовірно, окупанти були налякані наступом і не встигли забрати своїх убитих.

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Що говорять про відео у мережі

У коментарях під відео користувачі твітеру висловлюють думку, що, вочевидь, наступ українських бійців відбувся дуже швидко чи росіяни були недалеко від фронту.

Тіла російських солдатів у чорних мішках: дивіться відео

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Що відомо про втрати росіян

Ганна Маляр повідомляла, що на Півдні України ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За її словами, окупантів лякає просування українців. Росіяни втрачають у 5,3 раза більше солдат, ніж наші військові. Це дуже добрі новини для нас, бо зазвичай армія, яка наступає, втрачає більше бійців і техніки і має рівень втрат 3:1 проти тієї армії, яка обороняється.

27 липня західні ЗМІ повідомили, що "українські війська почали значну механізовану контрнаступальну операцію" на Півдні. Українці досягнули "критичного оборонного рубежу" росіян – це протитанкові "зуби дракона" в Запорізькій області, що тягнуться на сотні кілометрів. Три ряди таких "зубів" мають стримати проходження важкої військової техніки українців. До того ж росіяни прорили протитанкові траншеї поруч із оборонними укріпленнями.

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Окупанти розуміють, що їм доведеться оборонятися і у великих містах, а не тільки в полі. Нещодавно стало відомо, що в Маріуполі росіяни мінують мости в передчутті контрнаступу. Також вони перекидають техніку та живу силу на Бердянський напрямок. Це вантажівки, паливозаправні машини та гармати "Рапіра". Очевидці відзначають, що такої значної передислокації в місті давно не було.