Огромный пожар и громкие взрывы: в Челябинской области много жертв на заводе "Пластмасс"

Вблизи завода, который изготавливает взрывчатку, в Челябинской области прогремели взрывы. После этого в небо поднялся густой дым. Вероятно, предприятие попало под атаку.

Местные власти сообщили о жертвах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Astra.

Что известно о взрывах на заводе в Копейске?

Вечером 22 октября в Копейске Челябинской области произошел пожар на заводе "Пластмасс". Кадры предшествовавших ему взрывов,, публикуют местные жители. Сообщается, что неизвестные дроны могли атаковать предприятие. На месте попадания виден густой дым.

В Копейске в России произошел пожар на предприятии / Фото из телеграмма "Крымский ветер"

Однако российские СМИ отрицают, что завод по производству боеприпасов поразили дроны. Зато причиной взрыва и пожара называют "нарушение техники безопасности". Интересно, что недавно при таких же условиях взорвался химический завод в Стерлитамаке.

Местные жители рассказывают, что видели яркую вспышку в пригороде Челябинска. Это подтверждает мнение о том, что атака дронов произошла по району завода "Пластмасс".

В сторону предприятия после взрыва отправились экстренные службы.

Сильный взрыв произошел на заводе "Пластмасс" в Копейске: смотрите видео

Губернатор Челябинской области Александр Текслер рассказал, что в результате взрыва в Копейске есть жертвы. В целом до девяти возросло количество погибших в результате взрыва. В больнице находится один пострадавший, а еще двум оказали помощь на месте. Глава области добавил, что угрозы для жителей и гражданских объектов нет.

Журналист Денис Казанский заметил, что взрыв на заводе был очень сильный. По его мнению, прилет мог произойти по цеху завода "Пластмасс".

Пылает завод в Челябинской области: видео

Стоит отметить! ОАО "Завод "Пластмасс" расположен в Копейске и изготавливает промышленные взрывчатые вещества. Это одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России в составе госкорпорации "Ростех". Именно здесь делают вооружение для российской ствольной и орской артиллерии и авиации, а также сопутствующей продукции.

Как Россия решила защищать свои заводы?

Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала рассказал, что Россия для защиты химических заводов решила закупить оборудование для защиты. На предприятиях оккупанты могут установить аэростаты – воздушные шары с растянутыми противодронными сетками. По мнению эксперта, такая защита является малоэффективной против современных дронов.

