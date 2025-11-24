Действительно ли Россия перебросила войска КНДР в район Гуляйполя: ответ военного

Российские пропагандисты распространяют непроверенную информацию о перемещении северокорейских военных в Гуляйполь, хотя северокорейские военные прекратили участие в боевых действиях несколько месяцев назад.

Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор и политолог Тарас Березовец объяснил 24 Каналу, что хотя полностью исключить возможность привлечения граждан Северной Кореи нельзя, по состоянию на сейчас никаких подтверждений этого факта нет.

Есть ли северокорейские войска на оккупированных территориях Украины?

Недавно разведка Южной Кореи сообщала о возможном прибытии еще 5 000 северокорейских военных в Россию якобы как строителей.

Однако ГУР несколько недель назад четко подтвердило отсутствие северокорейских военных на оккупированных территориях Украины и их неучастие в боевых действиях на территории России.

Важно понимать, что война – это всегда искусство обмана, а россияне постоянно проводят информационно-психологические операции,

– пояснил Березовец.

Недавно была раскрыта очередная операция ботофермы "Матрешка", которая массово распространяла фейки о том, что Владимир Зеленский якобы отдал приказ бомбить украинские школы и больницы, а украинские чиновники массово бегут в Россию из-за коррупционных скандалов.

"Подобных фейков появляется очень много, поэтому важно доверять только проверенным украинским источникам", – отметил Березовец.

Что еще известно о российских информационных атаках?