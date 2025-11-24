Чи справді Росія перекинула війська КНДР у район Гуляйполя: відповідь військового

Російські пропагандисти поширюють неперевірену інформацію про переміщення північнокорейських військових до Гуляйполя, хоча північнокорейські військові припинили участь у бойових діях декілька місяців тому.

Начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор та політолог Тарас Березовець пояснив 24 Каналу, що хоча повністю виключити можливість залучення громадян Північної Кореї не можна, станом на зараз жодних підтверджень цього факту немає.

Чи є північнокорейські війська на окупованих територіях України?

Нещодавно розвідка Південної Кореї повідомляла про можливе прибуття ще 5 000 північнокорейських військових до Росії нібито як будівельників.

Проте ГУР декілька тижнів тому чітко підтвердило відсутність північнокорейських військових на окупованих територіях України та їхню неучасть у бойових діях на території Росії.

Важливо розуміти, що війна – це завжди мистецтво обману, а росіяни постійно проводять інформаційно-психологічні операції,

– пояснив Березовець.

Нещодавно була розкрита чергова операція ботоферми "Матрьошка", яка масово поширювала фейки про те, що Володимир Зеленський нібито віддав наказ бомбити українські школи та лікарні, а українські чиновники масово тікають до Росії через корупційні скандали.

"Подібних фейків з'являється дуже багато, тому важливо довіряти лише перевіреним українським джерелам", – зазначив Березовець.

Що ще відомо про російські інформаційні атаки?