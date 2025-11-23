Українське посольство вже відреагувало на висловлювання словацького посадовця. Про це пише 24 Канал з посиланням на TV Noviny.

Що сказали у Словаччині про Україну?

Держсекретар міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер заявив, що для його країни найкраще було б, якби Україна "перебувала в межах кордонів, які вона мала до 2014 року, але повністю під російським впливом". За його словами, це б дало Словаччині доступ до дешевої енергії та транзитних зборів.

Після заяви опозиційні політики просили словацького міністра оборони Роберта Каліняка звільнити Меліхера. Однак сам Каліняк наступного дня заявив, що війна в Україні нібито почалася через "повалення демократично обраного президента" у 2014 році.

Посольство України у Словаччині відреагувало на заяви політика. У відомстві нагадали, що 21 листопада українці відзначають День Гідності та Свободи, і назвали заяви керівництва словацького міноборони проявом неповаги до загиблих, в тому числі під час Революції Гідності.

Українська сторона цінує допомогу, надану Україні та її громадянам з перших днів війни, однак закликає словацьку сторону бути послідовними у своїх заявах щодо підтримки європейського майбутнього України, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави,

– додали українські дипломати.

Крім того, українське посольство подякувало Словаччині за підтримку, але закликало "бути послідовними у своїх заявах щодо підтримки незалежності та територіальної цілісності України".

Опісля Ігор Меліхер заявив, що "поважає заяву українського посла", але наполягає, що висловив власну думку. На його переконання, вона нібито відповідає інтересам Словаччини.

Нещодавні заяви Словаччини про Україну