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      Короли наличных: как Дубневичи "сколотили" свое многомиллионное состояние – впечатляющее видео

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      Более 1600 квадратных метров – это родовое имение братьев-нардепов Богдан и Ярослава Дубневичей в селе Зубра под Львовом. Несколько соседних – меньших по размерам домов – тоже их. И это еще не все. В электронных декларациях Ярослав и Богдан на двоих указали 68 квартир, почти 20 домов и почти полтысячи земельных участков площадью почти 300 гектаров.

      Им позавидовал бы Скрудж Макдак, так как вместе семьи Дубневичей только наличными имеют 29,5 миллионов долларов. В купюрах по 100 долларов эти деньги весили бы 300 килограммов. О таких доходах стало известно после введения системы электронных деклараций.

      Читайте также: Нардеп Ярослав Дубневич может потерять неприкосновенность: Холодницкий передал представление в ГПУ

      Сколотить такие капиталы им помогла политика. Ярослав Дубневич попал в Раду в 2012 году. Старший присоединился к нему после Революции Достоинства. Оба вступили в БПП. Младший сейчас возглавляет транспортный комитет. А старший входит в бюджетный.

      будинки дубневичів
      Дома Дубневичей

      маєток дубневича
      Имение Богдана Дубневича

      Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает, что Дубневич-старший лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от "Укрзализныци".

      Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. А еще они эксклюзивно поставляют "Укрзализныце" скобы для скрепления рельса и шпалы.

      Например, одна из близких к Дубневичам фирм в 2014 году получила заказов от "Укрзализныци" на 103 миллиона гривен, в 2015 году – на 170, а в 2016 – на 300 миллионов гривен, хотя фамилии Дубневичей не фигурируют в тендерной документации. Фирмы возглавляют менеджеры, которые раньше работали в их компаниях,
      – заявила журналистка Кристина Бердинских.

      Более того, после Революции Достоинства Дубневичи подмяли под себя даже фирмы приспешников Януковича. Иногда Дубневич прибегал к откровенному шантажу.

      В начале уже действующей власти Дубневич говорил, что он не будет согласовывать и пропускать законопроекты Министерства инфраструктуры, если не будут учтены его кадровые позиции, которые он требовал – людей назначить,
      – отметил народный депутат Сергей Лещенко.

      Сделки с "Укрзализныцей" – не единственная схема, к которой причастны Дубневичи. Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование дела о завладении братьями сотнями миллионов кубометров газа на почти полтора миллиарда. Их компании закупали голубое топливо по льготной цене, чтобы поставлять тепло населению. А на самом деле продавали его уже по рыночной – предприятиям.

      брати дубневичі
      Братья Ярослав и Богдан Дубневичи

      Интересно, что земельный банк братьев-миллиардеров изрядно пополнился именно тогда, когда те были депутатами Львовского облсовета от "Блока Юлии Тимошенко" с 2006 до 2010 года. Именно тогда Богдан Дубневич приобрел 176 участков.

      Если в суде прокуроры САП докажут вину Дубневича-младшего в присвоении государственного имущества, то ему светит до 12 лет. Хотя шансов мало. Во-первых, Рада своих не сдает – в прошлом году нардепы отказались снять неприкосновенность с четырех депутатов. Во вторых, украинские суды до сих пор остаются самыми гуманными в мире. По крайней мере в отношении власть имущих.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Новости Львова Укрзализниця САП Назар Холодницкий Верховная Рада Новости недвижимости Бизнес Дубневич Богдан Васильевич Дубневич Ярослав Васильевич
      Источник: 24 канал
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