Полное содействие и никакого сопротивления, – Гринчук о расследовании коррупции в "Энергоатоме"

Министр энергетики Светлана Гринчук отреагировала на расследование НАБУ и САП о коррупции в сфере энергетики. По словам чиновницы, "Энергоатом" полностью способствует следственным действиям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Светланы Гринчук на брифинге в понедельник, 10 ноября.

Как Гринчук реагирует на действия НАБУ и САП?

Светлана Гринчук отметила, что день начался с неприятных новостей для энергетической отрасли – в компании "Энергоатом" проводятся следственные действия, которые осуществляют НАБУ и САП.

Она отметила, что компания полностью способствует следственным действиям, предоставляет все запрашиваемые документы, не оказывает сопротивления и открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами.

В то же время хочу напомнить, что у нас под страшными атаками, массированными атаками энергетическая система, И, конечно, что любые события, которые происходят в "Энергоатоме", как в ключевой компании, которая обеспечивает более 50% необходимой генерации для энергосистемы, они под вниманием всех,

– добавила Гринчук.

Министр добавила, что для нее чрезвычайно важно, чтобы все следственные действия происходили прозрачно и открыто, а в случае доказательства вины конкретных лиц – они были привлечены к ответственности, ведь в энергетическом секторе должна действовать нулевая толерантность к коррупции.

Что известно о коррупционной схеме в "Энергоатоме"?