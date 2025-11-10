Повне сприяння та жодного опору, – Гринчук про розслідування корупції в "Енергоатомі"
- Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що "Енергоатом" повністю співпрацює зі слідчими НАБУ та САП у розслідуванні корупції.
- Гринчук наголосила, що в енергетичному секторі має діяти нульова толерантність до корупції, і всі слідчі дії повинні бути прозорими.
Міністерка енергетики Світлана Гринчук відреагувала на розслідування НАБУ та САП щодо корупції у сфері енергетики. За словами посадовиці, "Енергоатом" повністю сприяє слідчим діям.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Світлани Гринчук на брифінгу в понеділок, 10 листопада.
Як Гринчук реагує на дії НАБУ та САП?
Світлана Гринчук зазначила, що день розпочався з неприємних новин для енергетичної галузі – у компанії "Енергоатом" проводяться слідчі дії, які здійснюють НАБУ та САП.
Вона наголосила, що компанія повністю сприяє слідчим діям, надає всі запитувані документи, не чинить опору й відкрита до співпраці з правоохоронними органами.
Водночас хочу нагадати, що в нас під страшними атаками, масованими атаками енергетична система, І, звичайно, що будь-які події, які відбуваються в "Енергоатомі", як в ключовій компанії, яка забезпечує понад 50% необхідної генерації для енергосистеми, вони під увагою всіх,
– додала Гринчук.
Міністерка додала, що для неї надзвичайно важливо, аби всі слідчі дії відбувалися прозоро й відкрито, а у разі доведення вини конкретних осіб – вони були притягнуті до відповідальності, адже в енергетичному секторі має діяти нульова толерантність до корупції.
Що відомо про корупційну схему в "Енергоатомі"?
10 листопада НАБУ повідомило про проведення масштабної операції зі викриття корупційних схем в енергетичній сфері, яку реалізують разом зі САП.
Слідство встановило, що незаконне збагачення здійснювалось через систематичну вимогу неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі 10 – 15% від вартості контрактів.
Цього ж дня стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували проєкти постанов щодо звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Ініціатором став народний депутат Ярослав Железняк.