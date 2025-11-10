Повне сприяння та жодного опору, – Гринчук про розслідування корупції в "Енергоатомі"

Міністерка енергетики Світлана Гринчук відреагувала на розслідування НАБУ та САП щодо корупції у сфері енергетики. За словами посадовиці, "Енергоатом" повністю сприяє слідчим діям.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Світлани Гринчук на брифінгу в понеділок, 10 листопада.

Читайте також В ОП вперше прокоментували розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці

Як Гринчук реагує на дії НАБУ та САП?

Світлана Гринчук зазначила, що день розпочався з неприємних новин для енергетичної галузі – у компанії "Енергоатом" проводяться слідчі дії, які здійснюють НАБУ та САП.

Вона наголосила, що компанія повністю сприяє слідчим діям, надає всі запитувані документи, не чинить опору й відкрита до співпраці з правоохоронними органами.

Водночас хочу нагадати, що в нас під страшними атаками, масованими атаками енергетична система, І, звичайно, що будь-які події, які відбуваються в "Енергоатомі", як в ключовій компанії, яка забезпечує понад 50% необхідної генерації для енергосистеми, вони під увагою всіх,

– додала Гринчук.

Міністерка додала, що для неї надзвичайно важливо, аби всі слідчі дії відбувалися прозоро й відкрито, а у разі доведення вини конкретних осіб – вони були притягнуті до відповідальності, адже в енергетичному секторі має діяти нульова толерантність до корупції.

Що відомо про корупційну схему в "Енергоатомі"?