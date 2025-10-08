Мэра Вышгорода подозревают в растрате более 6 миллионов гривен бюджетных средств
- Мэра Вышгорода и директора подрядной организации подозревают в завладении бюджетными средствами из-за завышения стоимости закупки техники и невыполнения работ.
- Убытки для местного бюджета составили более 6 миллионов гривен, включая 1,6 миллиона от закупки техники и более 5 миллионов от невыполненных работ по дноуглублению.
Прокуроры Киевщины сообщили о подозрении городскому голове Вышгорода и директору подрядной организации. Чиновник мог завладеть бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Смотрите также Заставлял военных строить себе дом: в Ровенской области объявили подозрение командиру
В чем подозревают чиновника?
Работники Киевской областной прокуратуры сообщили городскому голове Вышгорода и директору подрядной организации о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением.
После полномасштабного вторжения России в 2022 году должностные лица городского совета под предлогом обеспечения потребностей добровольческого формирования организовали закупку двух экскаваторов-погрузчиков стоимостью 7,8 миллиона гривен.
Следствием установлено, что технику приобрели через подконтрольное общество, которое не имело ни собственных мощностей, ни финансовых возможностей для выполнения договора. Стоимость закупки была завышена – примерно на 800 тысяч гривен за каждую единицу техники,
– объяснили правоохранители.
Они добавили: акты приема-передачи подписали, а средства из местного бюджета перечислили. Фактически техника поступила только через несколько месяцев и тогда была зачислена на баланс коммунальных предприятий. В результате таких действий бюджету общины нанесен ущерб на более 1,6 миллиона гривен.
Кроме того, другой эпизод касается работ по дноуглублению водоема – отстойника дождевой канализации в Вышгороде. По данным следствия, городской голова знал о невыполнении подрядных работ, подписал акты приемки и инициировал перечисление средств исполнителю. Таким образом, на счет предприятия незаконно выбыло более 5 миллионов гривен из местного бюджета.
Последние новости о коррупции: что известно?
Напомним, Роман Мудь, бывший начальник львовского БЭБ, уволился после расследования о финансовых достижениях его семьи, которые выросли во время его службы. За время службы чиновника его экс-жена приобрела ресторан Kilinski и вместе с детьми заработала миллионы гривен.
В Хмельницком задержали женщину, которая за 22 тысячи долларов обещала местному жителю оформить фиктивную инвалидность. Отдельно за 500 долларов ему подделали выписку о лечении.
Кроме того, НАБУ заявило о следственных действиях СБУ в отношении бывших детективов Бюро, которые работают в Укрзализныце, подозревая давление на антикоррупционные органы.