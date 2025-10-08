Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Смотрите также Заставлял военных строить себе дом: в Ровенской области объявили подозрение командиру

В чем подозревают чиновника?

Работники Киевской областной прокуратуры сообщили городскому голове Вышгорода и директору подрядной организации о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году должностные лица городского совета под предлогом обеспечения потребностей добровольческого формирования организовали закупку двух экскаваторов-погрузчиков стоимостью 7,8 миллиона гривен.

Следствием установлено, что технику приобрели через подконтрольное общество, которое не имело ни собственных мощностей, ни финансовых возможностей для выполнения договора. Стоимость закупки была завышена – примерно на 800 тысяч гривен за каждую единицу техники,

– объяснили правоохранители.

Они добавили: акты приема-передачи подписали, а средства из местного бюджета перечислили. Фактически техника поступила только через несколько месяцев и тогда была зачислена на баланс коммунальных предприятий. В результате таких действий бюджету общины нанесен ущерб на более 1,6 миллиона гривен.

Кроме того, другой эпизод касается работ по дноуглублению водоема – отстойника дождевой канализации в Вышгороде. По данным следствия, городской голова знал о невыполнении подрядных работ, подписал акты приемки и инициировал перечисление средств исполнителю. Таким образом, на счет предприятия незаконно выбыло более 5 миллионов гривен из местного бюджета.

Последние новости о коррупции: что известно?