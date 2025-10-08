Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

У чому підозрюють посадовця?

Працівники Київської обласної прокуратури повідомили міському голові Вишгорода та директору підрядної організації про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 мільйона гривень.

Слідством установлено, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена – приблизно на 800 тисяч гривень за кожну одиницю техніки,

– пояснили правоохоронці.

Вони додали: акти прийняття-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 мільйона гривень.

Крім того, інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми – відстійника дощової каналізації у Вишгороді. За даними слідства, міський голова знав про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю. Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 мільйонів гривень із місцевого бюджету.

