Прокурори Київщини повідомили про підозру міському голові Вишгорода та директору підрядної організації. Посадовець міг заволодіти бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

У чому підозрюють посадовця?

Працівники Київської обласної прокуратури повідомили міському голові Вишгорода та директору підрядної організації про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році посадовці міської ради під приводом забезпечення потреб добровольчого формування організували закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів вартістю 7,8 мільйона гривень.

Слідством установлено, що техніку придбали через підконтрольне товариство, яке не мало ні власних потужностей, ні фінансових можливостей для виконання договору. Вартість закупівлі була завищена – приблизно на 800 тисяч гривень за кожну одиницю техніки,

– пояснили правоохоронці.

Вони додали: акти прийняття-передачі підписали, а кошти з місцевого бюджету перерахували. Фактично техніка надійшла лише через кілька місяців і тоді була зарахована на баланс комунальних підприємств. Унаслідок таких дій бюджету громади завдано збитків на понад 1,6 мільйона гривень.

Крім того, інший епізод стосується робіт із днопоглиблення водойми – відстійника дощової каналізації у Вишгороді. За даними слідства, міський голова знав про невиконання підрядних робіт, підписав акти приймання та ініціював перерахування коштів виконавцю. Таким чином, на рахунок підприємства незаконно вибуло понад 5 мільйонів гривень із місцевого бюджету.

